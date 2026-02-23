Vuelta a clases 2026: ¿Cómo cobrar la ayuda escolar?

Con el inicio del ciclo lectivo 2026, ANSES confirmó la Ayuda Escolar Anual de $85.000 por hijo (entre 45 días y 17 años, sin límite en discapacidad) para quienes asistan a establecimientos oficiales.

El beneficio se cobra en marzo tras presentar el Certificado Escolar (Formulario PS 1.47) a través de mi ANSES.

El trámite se puede realizar hasta fin de año o durante el ciclo, aunque se recomienda adelantar para cobrar a tiempo. No hay tope de ingresos para hijos con discapacidad; para el resto aplican límites familiares.

En paralelo, también se recomienda tener al día el Calendario Nacional de Vacunación 2026 (gratuito en centros públicos).

Vale mencionar que las dosis claves son a los 5 años (segunda Triple Bacteriana Celular, Triple Viral, varicela y antipolio); a los 11 años (Triple Bacteriana Acelular, antimeningocócica, VPH y fiebre amarilla en zonas de riesgo).

La vacunación completa es esencial para la inscripción y la salud escolar.