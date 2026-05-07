Teléfonos para reclamos en zona urbana y rural de Roque Pérez

El Municipio de Roque Pérez informa que se encuentra disponible una línea de contacto para la recepción de reclamos vinculados a servicios en la vía pública, tanto en zona urbana como rural.
A través del número de WhatsApp (2227) 526467, los vecinos y vecinas podrán comunicar situaciones relacionadas con:
• Fallas en luminarias
• Pozos y roturas de calles
• Pérdidas de agua
Esta herramienta tiene como objetivo agilizar la atención y dar respuesta a las distintas problemáticas que puedan surgir, facilitando la comunicación directa entre la comunidad y el municipio.
Se solicita a quienes realicen reclamos brindar la mayor cantidad de información posible, incluyendo ubicación precisa y, de ser posible, imágenes, para optimizar los tiempos de resolución.
El municipio continúa trabajando para mejorar los servicios y la calidad de vida de todos los vecinos y vecinas de Roque Pérez.-
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