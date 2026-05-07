Roque Pérez presente en un cómic

El intendente municipal de Roque Pérez, Maximiliano Sciaini, junto al director de Cultura, Fernando Olasagaste, recibieron a Raúl Horacio Marozzi, guionista y dibujante de un cómic llamado Súper Gigantes del Catch.

La historieta, sin bien transcurre en Puerto Madryn, hay una parte en la cual está presente esta localidad a través del personaje Lobos Siberiano, que es oriundo de Roque Pérez, que es una especie de científico.

El cómic trata sobre la megaminería en Chubut y se desenlazan varios inconvenientes respecto al problema ambiental durante las diferentes etapas de la historieta.

Marozzi explicó que además entre los personales está el de un excombatiente de Malvinas, Julio Calvo y que es la primera vez que ello se refleja en un cómic.

La idea de Marozzi es poder desarrollar una presentación de manera oficial del cómic para que todos los vecinos y vecinas de Roque Pérez puedan conocerlo.

Cabe destacar que esta historieta tendrá varios fascículos (grapas), siendo el primero de ellos el de las fotografías.-

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