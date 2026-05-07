Retiro de carteles de estacionamiento para personas con discapacidad en la Ciudad

«Basta de vivos. Se terminaron los estacionamientos truchos. En lo que va de 2026 levantamos 272 reservas irregulares para personas con discapacidad: permisos vencidos, falsos o incluso con titulares fallecidos”, expuso el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, al anunciar el retiro de los carteles ubicados en la vía pública.

En el mensaje, Macri expuso que la medida “no es contra quienes cumplen con los requisitos. Al contrario: las personas que realmente lo necesitan tienen su lugar garantizado. La ley y el orden rigen en cada metro cuadrado de la Ciudad”.

El procedimiento fue llevado a cabo tras una auditoría del Ministerio, la cual consistió en revisar la documentación de todos los espacios reservados para el estacionamiento de personas con discapacidad.

Todo surgió a partir de un reclamo vecinal respecto a la falta de espacio para estacionar debido a la gran cantidad de carteles de reserva por cuadra. De esta manera, se logró identificar que la mayoría de los lugares tenían irregularidades, alguna de ellas de gravedad.

“Hoy en la Ciudad de Buenos Aires hay algunas cuadras con hasta cuatro espacios para personas con discapacidad”, remarcó Pablo Bereciartua, ministro de Infraestructura y Movilidad porteño. Puso como ejemplo dos que se ubicaban sobre la calle Arenales y cuyos titulares ya no se encuentran en el lugar.

“Quiero ser claro: esto no va en contra de nadie que cumpla con la normativa. Si tenés tu CUD vigente, tu documentación en regla y lo renovás en fecha, el espacio está garantizado”, subrayó, pero enfatizó que “se termina el abuso con los espacios que no le sirven a nadie, pero les sacan lugar a todos”.

Por último, Bereciartua indicó que aún quedan casi 4 mil espacios de estacionamiento reservados para personas con discapacidad e invitó a los vecinos a denunciar irregularidades o pedir su fiscalización a través de la app BA Colaborativa.

Gentileza de MinutoUno. M1.-