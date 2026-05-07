Últimos días para visitar la 50° Feria Internacional del Libro en La Rural de Palermo

La Feria Internacional de Libro finaliza el lunes 11 su edición N° 50. Recordamos que allí, se presentó por segundo año consecutivo el libro En la tierra también hay ratas, de la autora roqueperense Cindy Moreno, en el stand de la editorial Del Nuevo Extremo (foto.
Días y Horarios: Lunes a viernes: 14 a 22h
Sábados, domingos y feriados: 13 a 22h
Lugar: La Rural, Predio Ferial de Buenos Aires.
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