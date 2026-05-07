Reunión de trabajo en el Honorable Concejo Deliberante de Roque Pérez

En la sala de reuniones del HCD se llevó adelante un encuentro con el Jefe Distrital de Educación, Mariano Campos; el Presidente del cuerpo, Gerardo Belardinelli; y representantes de los distintos bloques.

Durante la reunión se avanzó en la organización de una charla destinada a abordar la problemática de la violencia digital en el ámbito escolar, una temática de creciente importancia en la comunidad educativa.

La actividad será brindada por Laura Sánchez, de la Fundación Alma Mía, y estará orientada a generar conciencia, brindar herramientas y promover entornos digitales más seguros para estudiantes.

Seguimos trabajando de manera articulada para acompañar y fortalecer la educación en nuestro distrito.

Viernes 12 de junio de 2026

Centro Cultural de Roque Pérez

10.45 a 12:00 y de 13: 15 a 14:30| destinado a la comunidad educativa.

Punto digital 15:00 a 16:00 hs Abierta a la comunidad.

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