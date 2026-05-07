Chascomús: detuvieron a dos boqueteros que intentaban robar un hipermercado

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Dos sujetos, quienes se dedicaban a robar en la modalidad de boqueteros, fueron detenidos en las últimas horas de ayer en Chascomús, a unos 100 kilómetros al sur de la Ciudad de Buenos Aires, mientras intentaban llevarse distintos elementos de un hipermercado.

La UFID N° 9 Chascomús, Departamento Judicial Dolores, dispuso caratular la causa como “Robo agravado en poblado y en banda en grado de tentativa” y pudo establecer que uno de ellos posee antecedentes penales por otros delitos y que no son oriundos de esta localidad.

Personal de la Estación de Policía Comunal Chascomús llevó adelante un procedimiento tras tomar conocimiento, mediante alerta simultánea del sistema de monitoreo privado y del servicio de emergencias 911, de un robo en proceso en el hipermercado mayorista Diarco, ubicado sobre la Ruta Nacional N° 2.

De manera inmediata, y en el marco de dicho operativo, se dispuso el desplazamiento de móviles policiales de la jurisdicción, implementándose un amplio despliegue que permitió rodear el predio, garantizando así el cierre de posibles vías de escape.

Al arribo, los efectivos constataron la existencia de un boquete en uno de los laterales del galpón, que había sido utilizado para el ingreso clandestino. En ese momento, se divisó a uno de los sujetos en el sector externo, quien al advertir la presencia policial ingresó rápidamente al interior, iniciándose una persecución a pie por parte del personal, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Los uniformados ingresaron al galpón y, tras una minuciosa y exhaustiva búsqueda en un predio de grandes dimensiones, especialmente en el sector de depósito y electrodomésticos, lograron dar con el primer involucrado.

Asimismo, y continuando con el rastrillaje, se detectó la presencia de un segundo individuo oculto en la parte superior del lugar, procediéndose también a su inmediata aprehensión y al secuestro de distintas herramientas utilizadas para realizar el boquete.

Noticias Argentinas.-

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