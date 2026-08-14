DEMENCIAL: TOMABA WHISKY AL VOLANTE Y SE BURLÓ DEL “SI NOS MATAMOS, NOS MATAMOS” EN LA RUTA 2

​​La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) solicitó la inhabilitación de un conductor que publicó videos tomando whisky mientras manejaba y luego hizo una “humorada” en la Ruta 2 imitando el recordado caso de Mar del Plata conocido como “si nos matamos, nos matamos”.

El hecho fue denunciado ante el Sistema de Reporte Vial Ciudadano de la ANSV. A partir de las imágenes, el organismo identificó al conductor y solicitó la suspensión preventiva de su Licencia Nacional de Conducir.

El conductor tiene 46 años y su licencia se encuentra radicada en la provincia de Buenos Aires. Ahora deberá ser notificado de la medida preventiva por el período de tiempo que determine la jurisdicción correspondiente.

Más de 2 mil mensajes recibidos desde su lanzamiento

La ANSV recibió 2.277 mensajes desde la puesta en marcha del Sistema de Reporte Vial Ciudadano, una herramienta que permite a cualquier persona denunciar conductas peligrosas y hechos de violencia vial que observe en la vía pública.

Funciona a través de WhatsApp (11-2787-0000), y ante cada hecho, la ANSV analiza la situación denunciada y determina, de acuerdo con la evidencia disponible y la normativa vigente, las medidas que correspondan.

A partir de los reportes recibidos, la ANSV solicitó a las jurisdicciones la suspensión de 30 conductores involucrados en hechos considerados de gravedad.

Al Sistema de Reporte Vial Ciudadano se puede reportar alcohol al volante, exceso de velocidad, carreras ilegales, sobrepasos indebidos, menores conduciendo y uso del celular al volante, entre otras acciones temerarias.

Una herramienta para que las infracciones no queden impunes

Para que pueda ser evaluado, se debe aportar material audiovisual, la patente del vehículo debe ser visible y se debe informar el lugar, la fecha y la hora aproximada del hecho. El material debe ser registrado por terceros, como acompañantes o peatones, y nunca por quien conduce.

La denuncia no implica automáticamente una sanción: cada caso es evaluado de acuerdo con la evidencia aportada, la gravedad de la conducta y las competencias correspondientes.

PRENSA ANSV.- Foto ilustrativa.-