Acto aniversario del paso a la inmortalidad del Gral. José de San Martín

El Municipio de Roque Pérez invita a la comunidad a participar del acto conmemorativo por el aniversario del paso a la inmortalidad del Gral. José de San Martín.

La ceremonia se llevará a cabo el lunes 17 de agosto, a las 14:30 horas, en la Plazoleta Gral. San Martín.

El acto será una oportunidad para recordar y homenajear al Libertador de América y uno de los máximos próceres de nuestra historia, al cumplirse un nuevo aniversario de su paso a la inmortalidad.-