14/08/2026

Acto aniversario del paso a la inmortalidad del Gral. José de San Martín

zampi08 21 horas atrás

 

El Municipio de Roque Pérez invita a la comunidad a participar del acto conmemorativo por el aniversario del paso a la inmortalidad del Gral. José de San Martín.

La ceremonia se llevará a cabo el lunes 17 de agosto, a las 14:30 horas, en la Plazoleta Gral. San Martín.

El acto será una oportunidad para recordar y homenajear al Libertador de América y uno de los máximos próceres de nuestra historia, al cumplirse un nuevo aniversario de su paso a la inmortalidad.-

 


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