8 de mayo de 2026

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Nueva directora en el área de Discapacidad de Roque Pérez

Redacción 3 horas atrás

 

El intendente municipal de Roque Pérez, Maximiliano Sciaini, puso en funciones a la nueva directora del área de Discapacidad, Joaquina Rodríguez.

La nueva funcionaria ya comenzó a desarrollar sus tareas en Casa Gotuzzo, junto al equipo de trabajo del área, con el objetivo de continuar fortaleciendo las políticas públicas de inclusión, acompañamiento y atención destinadas a las personas con discapacidad de la comunidad.

Desde el Municipio de Roque Pérez se continúa trabajando para garantizar derechos, promover la inclusión y brindar herramientas que mejoren la calidad de vida de vecinos y vecinas.-

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