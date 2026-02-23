A Tsunoda se le prendió fuego un Red Bull durante una exhibición

Pese a no correr más para la escudería austríaca, el japonés sigue siendo noticia por sus incidentes.
Un Red Bull de Fórmula 1 usado por el japonés Yuki Tsunoda se prendió fuego ayer domingo, durante una exhibición llevada a cabo en San Francisco.
En el video que se viralizó en redes sociales y al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, se puede observar al japonés haciendo las famosas “donas”, cuando el monoplaza se frena de golpe y empieza a largar humo que rápidamente se convirtió en fuego.
Pese al susto y los gritos de los presentes, Tsunoda se bajó del Red Bull por sus propios medios y sin ninguna lesión.
Noticias Argentinas.-
