El líder de Groenlandia rechaza la idea de Trump de enviar un barco hospital estadounidense

Jens-Frederik Nielsen explicó que la región que depende de Dinamarca cuenta con un sistema de salud pública donde la atención es gratuita para los ciudadanos.

El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, afirmó ayer domingo que el territorio autónomo de Dinamarca no está interesado en recibir un barco hospital estadounidense que el presidente de ese país, Donald Trump, desea enviar a la isla.

En una publicación de Facebook, Nielsen escribió que la respuesta es «no, gracias», señalando que Groenlandia cuenta con un sistema de salud pública donde la atención es gratuita para los ciudadanos, calificándolo de una decisión consciente y una parte fundamental de la sociedad de esa región nórdica.

En ese sentido, comparó esta situación con Estados Unidos, donde consultar a un médico es un gasto.

Nielsen afirmó que Groenlandia siempre está abierta al diálogo y la cooperación, incluso con Estados Unidos, pero instó a la parte estadounidense a dialogar con Groenlandia «en lugar de» realizar lo que describió como arrebatos más o menos aleatorios en redes sociales.

Trump escribió el sábado en la plataforma Truth Social que estaba trabajando con el gobernador de Luisiana, Jeff Landry, para enviar «un gran barco hospital» a Groenlandia «para atender» a las personas «enfermas».

Jens-Frederik Nielsen, Primer Ministro de Groenlandia. Foto: Agencia Na (Redes).-

