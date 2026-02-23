¿Cómo se definieron las presidencias y las internas en los PJ locales ?

Tras la oficialización de las listas en el marco de los preparativos para los comicios del PJ bonaerense el próximo 15 de marzo, la conducción provincial del partido pudo cosechar la unidad a través de la figura de Axel Kicillof, quien sucederá a Máximo Kirchner en el cargo.

En sintonía, una gran mayoría de los 135 distritos pudieron cerrar acuerdos para las presidencias de los PJ locales, sin embargo, también se conocieron las nóminas de los municipios que deberán ir a internas para sellar la disputa.

Uno por uno, la situación en cada municipio:

Primera Sección Electoral

En la sección más poblada de la provincia de Buenos Aires se lograron varios frentes de unidad. En Escobar, Ariel Sujarchuk liderará el PJ local. En Ituizangó el partido estará a cargo de Alberto Descalzo, histórico dirigente del municipio. En San Isidro, la unidad se consolidó de la mano de Marcela Durrieu y en el caso de Pilar, el intendente Federico Achával se encargará de la jefatura partidaria.

Hernán Lanía será el encargado de presidir el PJ de Vicente López, mientras que en San Fernando, municipio gobernado por Juan Andreotti que fue noticia durante la semana pasada por el cierre de la fábrica FATE, el partido estará a cargo de Néstor Torchia.

En Malvinas Argentinas, el intendente y presidente de la Junta Electoral del partido a nivel provincial, Leonardo Nardini, será quien presida el PJ local. Por su parte, Mario Ishii presidirá el partido en José C. Paz.

En Hurlingham, la concejal Florencia Lampreabe, cercana a Damián Selci, sucederá a Juan Zabaleta en la presidencia. En Campana, el partido estará conducido por Carlos Alberto Ortega. En General Las Heras, la presidenta será Gladys Salvucci, mientras que en General Rodríguez será Mauro Santiago García. Por General San Martin, el encargado de encabezar la nómina será el intendente Fernando Moreira.

En Luján, el intendente Leonardo Boto será quien presida el PJ local, mientras que el también intendente Juan Ustarroz, será quien lo haga en Mercedes. En Marcos Paz, el presidente será Carlos Alberto Guardia. Gustavo Menéndez será el encargado de encabezar el partido en Merlo, cómo así lo hará Mariel Fernández en Moreno.

Juan Luis Mancini presidirá el PJ de Suipacha y finalmente, Luis Duco será quien presida en PJ de Tigre.

Segunda Sección Electoral

En Arrecifes se logró la unidad, dando pie a una histórica renovación: Kevin Romera será el presidente, luego de 35 años de presidencia de Daniel Bolinaga. También se alcanzaron acuerdos en Rojas, donde el encargado de presidir el partido será Ramiro Baguear, y en Salto, donde el intendente Ricardo Alessandro encabezará la nómina.

En Capitán Sarmiento, uno de los pocos distritos gobernados por LLA en la provincia, María Laura Ferra será quien presida el partido. En Baradero le tocará al intendente Esteban Sanzio, mientras que en Carmen de Areco, la presidenta será Laura Boichuk.

En Colón, el presidente será Waldemar Audilio Giordano; en Exaltación de la Cruz, Fabián José Mussi; en Pergamino, Alcides Sequeiro. Finalmente en Ramallo, el intendente Darío Poletti presidirá el partido local.

Tercera Sección Electoral

Por la Tercera sección, la vicegobernadora Verónica Magario renovará como presidenta del PJ de La Matanza, a la vez que ocupará la vicepresidencia primera del consejo provincial del histórico partido. Mayra Mendoza presidirá el PJ de Quilmes, cómo también lo hará Daniela Vilar, ministra de Ambiente de la provincia, en Lomas de Zamora.

El intendente Jorge Ferraresi será el jefe partidario en Avellaneda, mientras que en Berazategui, Carlos Balor será el encargado. En Almirante Brown, la tarea recae en manos de Mariano Cascallares.

En Berisso, el intendente Fabián Cagliardi presidirá el partido local, mientras que en Brandsen la tarea recaerá en Gastón Arnoldo Arias. Por su parte, en Cañuelas, el partido estará comandado por la intendenta Marisa Fassi.

En Ensenada la presidenta será Nora Turconi; en Ezeiza, Edgardo Amarilla; en Florencio Varela el partido será conducido por el ex-diputado de la Nación, Jorge Pereyra. En Lanús, luego de varios rumores de internas, finalmente se alcanzó la unidad bajo la figura del intendente Julián Alvarez.

En Lobos el partido será presidido por Claudio Delía; en Presidente Perón, la encargada será la intendenta Blanca Cantero; en Punta Indio, Leonardo Angueira y finalmente, en San Vicente, el intendente Nicolás Mantegazza será quien presida el PJ local.

Cuarta Sección Electoral

En la Cuarta sección, varios jefes comunales serán los encargados de presidir los PJ locales. Tales son los casos de Germán Lago en Alberti; Sergio Barenghi en Bragado; Daniel Stadnik en Carlos Casares; María Celia Gianini en Carlos Tejedor; Rubén Golia en Chacabuco; Luis Ignacio Pugnaloni en Hipólito Yrigoyen y Pablo Zurro en Pehuajó.

Por su parte en Chivilcoy, la encargada de presidir el partido será Constanza Alonso; en Florentino Ameghino será Patricio García; en General Arenales, Andrea Scarone; en General Pinto, Fernando Rodríguez; en General Viamonte, Daniel Alberto López; en General Villegas, María Sol Fernández; en Leandro N. Alem, José Hojraj; en Nueve de Julio, Agusto Ippoliti; en Rivadavia el presidente será Juan Carlos Boccaleri y finalmente, en Trenque Lauquen, Ignacio Cadierno será el encargado de presidir el partido.

Quinta Sección Electoral

En la Quinta sección hubo muchos municipios que disputaron la conducción, dando lugar a internas, como en el caso de General Pueyrredón. Sin embargo, negociaciones estiradas hasta el último minuto permitieron cerrar acuerdos en varios de los distritos.

En Ayacucho, el presidente será Juan Pedro Erreguerena; en Castelli será Sebastián Echarren, hermano del intendente; en Chascomús, José Ignacio Rossi; en Dolores, el intendente Juan Pablo García presidirá el partido; en General Alvarado, Gloria González; en General Belgrano, Julio César Torrada; en General Guido, Sebastián Marcos Bavio; en General Lavalle, Carlos Alberto Luero; en General Madariaga, Gabriel Darío González; en General Paz, Rita Luján Castro.

En el caso de Las Flores, el presidente será Fernando Rogelio Díaz; en Lezama, Lorena Silva; en Maipú, Cristian Alarcón; en Mar Chiquita, Fabián Jacquet; en Monte, la diputada provincial, Marcela Basualdo, será la presidenta; en Necochea, Marcelo Rivero presidirá el partido por tercera vez; en Pila, Leandro Ramirez; en Pinamar, Gregorio Estanga; en Rauch, María de los Ángeles Lamarche; en San Cayetano, Susana Casado; en Tandil, Darío Mendez; en Tordillo, Héctor Olivera y finalmente, en Villa Gesell, el intendente Gustavo Barrera será el encargado de presidir el partido.

Sexta Sección Electoral

Varios frentes de unidad se conformaron en la Sexta sección. En Adolfo Alsina, la presidencia del partido estará a cargo de Carmen Beatriz Calderón. En Bahía Blanca, Ezequiel Reina, hombre cercano al intendente Federico Susbielles, encabeza la nómina junto a Ayelén Durán, senadora provincial, como vicepresidenta.

En Benito Juárez, el presidente será Héctor Lezama; en Coronel Dorrego, Maximiliano Moyano; en Coronel Pringles, Luis María de Uriarte; en Coronel Rosales la presidencia estará a cargo del intendente Rodrigo Aristimuño; en Daireaux, Claudia Bartolome encabezará la nómina; en Gonzalez Chaves, Ana María Ferario; en General Lamadrid, Marcos Granier; en Guaminí, Juan Ignacio Sarasibar; en Laprida, el intendente Alfredo Fisher será quien presida el partido a nivel local.

En Monte Hermoso, la presidencia estará a cargo del presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, Alejandro Dichiara; en Patagones, el intendente Ricardo Marino presidirá el PJ local; en Pellegrini, María José Iglesias; en Puan, Juan Manuel Berne; en Saavedra, Emanuel Araque; en Salliquelo, Hugo César Herlein; en Tres Arroyos, Alejandro Barragan ; en Tres Lomas, Maria Ester Valdez y finalmente en Villarino, el presidente será Leandro Poblete.

Séptima Sección Electoral

En la Séptima, la unidad alcanzó a casi todos los municipios. En 25 de Mayo, José Luis Canullán tomará la posta para presidir el partido, luego de haber quedado como única lista. En Olavarría, Federico Aguilera será el presidente, mientras que en Azul, le tocará al actual intendente Nelson Sombra.

En Tapalqué, el PJ será presidido por el intendente Gustavo Cocconi. Por su parte, en Bolívar el presidente será Franco Canepare, y en General Alvear, Bernabé Leinnen.

Octava Sección Electoral

En La Plata, Julio Alak volverá a tomar las riendas del partido luego de 18 años, reemplazando a Ariel Archanco.

Los municipios que van a internas

A pesar de las arduas negociaciones, varios distritos fueron incapaces de gestar una lista de unidad, por lo que tras la oficialización de las listas se conocieron las nóminas que se enfrentarán en comicios internos para determinar quien presidirá el partido

En la Primera sección habrá competencia en 3 distritos. En Tres de Febrero se enfrentarán Alejandro Federico Collia y Juan Agustín Debandi. En Morón competirán Claudio David Roman y Paula Natalia Majdanski. Por último, en San Miguel se enfrentan Juan Jose Castro y Santiago Fidanza, funcionario del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad.

En la Segunda sección, las internas alcanzan a San Antonio de Areco, con Martín Lobos frente a Ramiro Fernando Ramallo, y a Zárate, donde competirán Ana María Almirón y Leandro Matilla.

En la Cuarta sección habrá contienda en Lincoln, con la disputa entre Jorge Abel Fernández y Nicolás Miguel Rosas.

La Quinta sección exhibe varios focos de tensión. En Balcarce competirán Jorge Eduardo Guzmán y Sergio Fabián Aranaga; en General Pueyrredón se enfrentarán Daniel Esteban Di Bartolo y Adriana Francisca Donzelli; mientras que en Lobería disputarán José Hernán Orbaiceta y Natalia Lorena Beraza.

En la Sexta sección, la interna se dará en Coronel Suárez y Tornquist, donde competirán María Alesandra Santarossa y Damián Alberto Meier. En Tornquist irán a las urnas Alberto Jose Musso y Juan Carlos Gisler.

En la Séptima sección solo hay dos municipios que van a internas. En Roque Pérez competirá la lista que lidera Eliana Gasparinicontra Homero Salas y en Saladillo, la lista encabezada por Fabián Salguero se batirá en contienda con la de Diego Yanson.

También hay varios municipios en los que la Junta Electoral del PJ bonaerense decidió postergar la oficialización de las listas.

En la Segunda sección, se postergó la oficialización de las listas en San Andrés de Giles, donde compiten Marina Moretti y Mauricio Oliva; en San Pedro, con la candidatura de Juan Cruz Gajate; y en San Nicolás de los Arroyos, donde se presentaron Cecilia Comerio y Sebastián Vignoles.

En la Tercera sección, la medida alcanza a Magdalena, con las postulaciones de Juan Carlos García y Mirna E. Gurina.

En la Cuarta sección, la revisión se concentra en Junín, donde compiten Claudio Camilo, Fernando Burgos y Cristina Tejo.

Finalmente, en la Quinta sección, la postergación impacta en La Costa, con las listas encabezadas por Juan de Jesús y Miguel A. Rajoy.

Gentileza de Revista La Tecla.-