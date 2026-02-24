Educación: SUTEBA se suma al paro de CTERA y habrá protestas en todo el país

El Congreso Extraordinario de la CTERA ratificó la continuidad del plan de lucha frente a las políticas de ajuste y aprobó la línea gremial para los próximos meses. En ese marco, la central docente dispuso un Paro Nacional para el 2 de marzo, acompañado por caravanas, carpas y movilizaciones en todo el país coincidiendo con el inicio del ciclo lectivo.

Entre las resoluciones centrales se destacó el impulso a una nueva Ley de Financiamiento Educativo y el rechazo al proyecto de Ley de Libertad Educativa. La organización también resolvió llevar adelante acciones informativas durante marzo para explicar a la comunidad las implicancias de este proyecto y sus efectos sobre la Educación Pública. Asimismo, se reafirmó la unidad sindical y social en oposición a la reforma laboral y en reclamo de mejoras salariales y laborales.

En paralelo, el Congreso definió una agenda de reclamos urgentes que incluye la convocatoria inmediata a la Paritaria Nacional Docente, la recuperación del poder adquisitivo, la restitución del FONID y un incremento sustancial del presupuesto educativo. La entidad también subrayó la necesidad de infraestructura escolar adecuada, conectividad, recursos pedagógicos, estabilidad laboral y defensa de los regímenes jubilatorios docentes.

Los Congresos Ordinario y Extraordinario sesionaron con la participación de delegados de todo el país y llevaron el nombre de Beto Pianelli en homenaje a su trayectoria gremial. En la apertura, la secretaria general Sonia Alesso presentó un informe político y gremial en el que analizó la situación nacional e internacional, el impacto del ajuste en la Educación Pública y reafirmó el compromiso con la Memoria, la Verdad y la Justicia a 50 años del golpe cívico militar.

Finalmente, el Congreso Ordinario aprobó por amplia mayoría la Memoria y el Balance del período, destacando las acciones de la Confederación en defensa de la Escuela Pública y de los derechos laborales docentes. La conducción nacional confirmó que la entidad mantendrá el estado de alerta y movilización frente al avance de medidas que considera perjudiciales para el sistema educativo.

En paralelo, el Plenario de Secretarios Generales de SUTEBA, realizado el 13 de febrero con representantes de todas las seccionales bonaerenses, analizó los mandatos surgidos de las asambleas del día anterior. El encuentro, encabezado por Roberto Baradel junto a María Laura Torre y Silvia Almazán, evaluó la situación educativa, laboral y salarial en los planos provincial y nacional, y ratificó la adhesión del gremio al paro nacional convocado por CTERA para el 2 de marzo. Durante el debate, se reafirmó el rechazo a la reforma laboral, al proyecto de “educación libertaria” y al ajuste sobre el sistema educativo, así como la exigencia de restitución del FONID, convocatoria a la Paritaria Nacional, fortalecimiento del financiamiento y defensa de la seguridad social docente.

En el plano provincial, el Plenario señaló que la pérdida del poder adquisitivo, el aumento de costos básicos y la suspensión del FONID agravan el deterioro salarial, y definió como “insuficiente” la última oferta del 3 % presentada en paritaria. El gremio mandató a su conducción a sostener la negociación en unidad con el FUDB, exigir una recomposición que permita recuperar ingresos y avanzar en demandas estructurales: garantizar aptos psicofísicos y titularizaciones, consolidar proyectos pedagógicos en Nivel Inicial, poner en marcha la reubicación de trabajadores recalificados y mejorar las sumas de movilidad en Educación Especial. El sindicato ratificó, además, su compromiso con la defensa integral de la Educación Pública y el acompañamiento a luchas sindicales en todo el país.

Gentileza de Revista La Tecla.-