Irán afirmó que EE. UU. atacó buques iraníes y zonas civiles

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El ataque del ejército estadounidense, “agresivo y terrorista”, violó el alto el fuego entre ambos países, según declaró Ebrahim Zolfaghari, portavoz del cuartel general.

El principal comando militar de Irán, el Cuartel General Central Khatam al-Anbiya, informó el jueves por la noche que el ejército estadounidense atacó dos buques iraníes cerca del estrecho de Ormuz y, simultáneamente, llevó a cabo bombardeos aéreos contra zonas civiles en la provincia de Hormozgan, al sur de Irán, y en la isla de Qeshm, en cooperación con algunos estados de la región.

Los ataques del ejército estadounidense, al que calificó de “agresivo y terrorista”, violaron el alto el fuego entre Irán y Estados Unidos, declaró Ebrahim Zolfaghari, portavoz del cuartel general, según informaron medios iraníes.

Uno de los buques atacados era un petrolero que navegaba desde aguas territoriales iraníes cerca de Jask hacia el estrecho de Ormuz, y el otro ingresaba al estrecho cerca de Fujairah, en los Emiratos Árabes Unidos, explicó Zolfaghari, añadiendo que las zonas civiles atacadas se ubicaban en Bandar-e Khamir y Sirik, ambas en la provincia de Hormozgan.

Señaló que las fuerzas armadas iraníes respondieron de inmediato atacando buques militares estadounidenses al este del estrecho de Ormuz y al sur del puerto iraní de Chabahar, causándoles daños considerables. Afirmó que Estados Unidos y los países que lo apoyan deben saber que Irán responderá con contundencia a cualquier agresión sin dudarlo.

Medios iraníes informaron el jueves por la noche de varias explosiones en ciudades del sur de Irán y en la capital, Teherán. La agencia oficial de noticias IRNA informó que se escucharon dos fuertes explosiones al oeste de Teherán, seguidas de la activación de la defensa antiaérea durante varios minutos.

La agencia de noticias semioficial Mehr informó de un ataque estadounidense e israelí contra una base naval en el condado de Minab, en la provincia de Hormozgan, la madrugada del viernes.

Citó al gobernador de Minab, Mohammad Radmehr, quien afirmó que no hubo muertos ni heridos en el ataque.

Irán, Estados Unidos e Israel alcanzaron un alto el fuego el 8 de abril tras 40 días de combates que comenzaron con ataques estadounidenses e israelíes el 28 de febrero.

Noticias Argentinas.-

Ebrahim Zolfaghari, portavoz del cuartel general iraní.

Agencia NA (redes).-

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