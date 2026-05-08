Sciaini y Katopodis recorrieron obras en Roque Pérez

El intendente municipal de Roque Pérez, Maximiliano Sciaini recibió hoy la visita del ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis. Juntos recorrieron la obra de los puentes sobre el río Salado, una intervención clave para la conectividad y el desarrollo productivo de la región.

Los acompañó el secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos del municipio, Hernán Reinero, junto a ingenieros y personal de la empresa constructora.

Durante la recorrida, Sciaini expresó: “Estamos en la obra del Salado, haciendo la obra de los puentes. Tan famoso que tenemos en Roque Pérez, que es el puente vial y el puente ferroviario que ya está a nada de terminarse. Tenemos la visita de Gabriel Katopodis, que es el ministro de Infraestructura de la Provincia, para hacer un poco de recorrido y conocer un poco la obra junto con la gente de Construere, que son quienes están llevando adelante los trabajos”.

El jefe comunal agregó que “faltan apenas 15 o 20 días para terminarla, así que tenemos una alegría impresionante de que Gabriel esté acá. Ya es la segunda vez que visita la obra en muy poco tiempo y para nosotros es sumamente importante contar con su presencia y también recorrer y mostrar las distintas obras que se están realizando en Roque Pérez”.

Por su parte, Katopodis señaló: “Contentos de estar recorriendo obra pública aquí en Roque Pérez. Una obra fundamental. Maxi sabe como nadie lo que significa este puente carretero, volver a recuperar la conectividad y la comunicación con Lobos, permitiendo que todos los productores puedan transitar por este puente y evacuar mejor el tránsito de la ruta 205”.

Además, el ministro destacó la importancia de las obras hidráulicas en la provincia y manifestó que “es fundamental que el Salado esté avanzando y terminando en este caso la etapa 3, y que muy pronto podamos iniciar la etapa 5. Una etapa que va a permitir que el Plan Maestro del Salado, una obra de más de 30 años, pueda completarse y que la provincia de Buenos Aires dé un paso muy importante para todos los productores de esta región”.-

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