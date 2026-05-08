El Gobierno prohibió la muestra de fotografía de Pablo Grillo en el Senado: se hará en la calle

Fabián Grillo aseguró que «no se censuran solamente fotos, se ataca la libertad de expresión», tras el cambio de planes en el Senado a pedido de Casa Rosada.
«Primero el disparo. Después la estigmatización. Ahora la censura«, espetó Fabián Grillo en un posteo de Instagram al anunciar que se canceló la muestra de fotografía de su hijo, Pablo Grillo, que estaba programada para este viernes en el Senado de la Nación.
«En el marco del Día Nacional de Lucha contra la Violencia Institucional, Victoria Villarruel y Patricia Bullrich deciden cancelar en el Senado la muestra fotográfica de Pablo Grillo«, sentenció el hombre.
«Pablo sigue rehabilitándose todos los días después del operativo de seguridad encabezado por Bullrich. Y mientras nuestra familia atraviesa ese dolor, ahora también intentan silenciar su obra«, describió al referirse a los hechos del 12 de marzo de 2025, cuando su hijo quedó al borde de la muerte tras recibir el impacto de una lata de gas lacrimógeno en medio de la represión en una marcha de jubilados en el Congreso.
«No se censuran solamente fotos. Se ataca la libertad de expresión, la cultura y el derecho a mostrar quién es realmente Pablo. Pero no van a callar su mirada. Mañana a las 16.30 hs nos encontramos en la puerta del Congreso para compartir la obra de Pablo, aunque algunos quieran impedirlo», anunció Fabián Grillo.
Diploma de honor para Pablo Grillo en el Senado
Originalmente el plan era realizar una muestra de las fotografías de Pablo Grillo este viernes, 8 de mayo, a las 16.30 en el Salón Azul del Senado. Durante el evento se le presentaría un diploma de honor al fotoperiodista de 36 años.
Para asistir era necesario anotarse con nombre y DNI a través de la dirección de mail de Eduardo Wado de Pedro en el Senado, por si no era evidente que la iniciativa no tenía nada que ver con la agenda oficialista.
De hecho, la fecha elegida no fue un capricho sino un homenaje en sí mismo: el 8 de mayo es el Día Nacional de Lucha contra la Violencia Institucional, la misma que ejerció Patricia Bullrich en calidad de ministra de Seguridad cuando mandó a la Gendarmería y la Policía Federal a reprimir no sólo a los jubilados sino a cuanto trabajador de prensa intentara cubrir el evento.
Aunque la actual titular de la bancada de La Libertad Avanza y la presidenta del Senado no quieran saber nada con el evento, de todos modos las imágenes estarán presentes en la calle.
MinutoUno. M1.-
Pablo Grillo en la vigilia por el Día de la Memoria. Foto: La Garganta Poderosa. –
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