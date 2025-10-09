Triple crimen: el fiscal dijo que las pericias a los celulares van a estar el fin de semana

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

El fiscal Adrián Arribas informó que las pericias a los celulares de los detenidos por el triple crimen narco de Brenda Del Castillo, Lara Gutiérrez y Morena Verdi en Florencio Varela estarán el fin de semana y que hoy declaran otros de los arrestados en la causa.

Luego de que Celeste Magalí Guerrero, dueña de la casa donde hallaron los cuerpos, haya roto el pacto de silencio y dé a conocer nombres y figuras en el caso, dos de los acusados solicitaron prestar testimonio frente al fiscal y, según se supo, serían Florencia Ibáñez, quien ya había sido indagada, y Ariel Giménez, el joven que cavó los pozos.

“Celeste vino a poner los nombres en cada lugar, todos sabíamos que esas personas estaban involucradas”, destacó Arribas.

En la puerta de la Fiscalía de San Justo, el fiscal remarcó que, pese a que la acusada brindó detalles importantes, no deja de ser la “versión de un imputado” y que “ella puede decir el mejor escenario, el que le convenga”.

Al ser consultado sobre las pericias a los celulares de los detenidos, Arribas informó que los resultados comenzarán a estar este fin de semana.

A su vez, confirmó que habrá más allanamientos y que en los operativos realizados el miércoles en la Villa 1-11-14 la idea era buscar los celulares de las víctimas, pero no los hallaron: “Sí secuestramos información”.

En el cierre subrayó que “casi el 100% de los involucrados están detenidos” y que solo restan encontrar las otras piezas.

Noticias Argentinas.- Foto: el lugar en donde hallaron los cuerpos.-

