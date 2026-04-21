Fiesta del Alfajor Regional en el pueblo de la tradición: 70 productores lucharán por el primer puesto en la plaza central

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En el calendario de escapadas gastronómicas bonaerenses ya hay una fecha que marca tendencia: el 2 y 3 de mayo, San Antonio de Areco vuelve a convertirse en sede de la Fiesta del Alfajor Regional, un evento que reunirá a unos 70 productores de todo el país en la Plaza Ruiz de Arellano, en San Antonio de Areco con entrada libre y gratuita.

Durante dos jornadas completas, el histórico pueblo de la tradición gaucha será escenario de degustaciones, espectáculos en vivo, talleres para chicos y la elección de los mejores alfajores del encuentro. La competencia premiará con medallas de oro, plata y bronce a los tres productos destacados por el jurado.

Además, la edición 2026 tendrá uno de sus momentos más esperados: el corte de un alfajor gigante de 2 metros de diámetro, pensado como uno de los grandes atractivos del fin de semana.

Un clásico dulce que crece año tras año

La cuarta edición de la Fiesta del Alfajor Regional confirma el crecimiento sostenido del evento: la convocatoria ya ocupa completamente la plaza central, algo que en sus primeras ediciones parecía difícil de alcanzar.

Para este año participarán entre 60 y 70 alfajoreros, de los cuales 13 serán locales, consolidando el perfil federal de la propuesta y su impacto dentro del circuito gastronómico y turístico bonaerense.

Los números también acompañan el fenómeno: en la edición anterior se vendieron en promedio 2.000 alfajores por puesto, y para esta nueva edición los organizadores proyectan superar ese volumen durante un fin de semana de alta convocatoria.

La feria funcionará ambos días entre las 10 y las 20 horas, con actividades pensadas para todo público.

El alfajor gigante vuelve a ser protagonista del evento

Uno de los momentos más esperados será nuevamente el armado y corte del alfajor gigante, que en 2025 alcanzó los 1,2 metros de diámetro y ahora busca llegar a los 2 metros, en una apuesta récord dentro de este tipo de celebraciones gastronómicas.

La masa estará a cargo del equipo de Raíces de Cacao, que luego trabajará junto a una institución pública local para completar su armado antes del tradicional corte abierto al público.

Este momento suele convertirse en uno de los más convocantes del evento, con vecinos y visitantes reunidos alrededor del escenario principal para compartir la degustación.

Areco juega de local con uno de los mejores alfajores del mundo

La edición 2026 llega además con un dato que potencia el perfil alfajorero del destino: participará La Olla de Cobre, reconocida recientemente por la plataforma TasteAtlas como el tercer mejor alfajor del mundo.

El ranking internacional ubicó a este clásico arequero apenas por detrás de El Nazareno, de Villa Carlos Paz, y Goulis Intenso Negro, de Capital Federal, manteniendo a Areco dentro del podio global del producto más representativo de la repostería argentina.

El año anterior incluso había alcanzado el primer puesto mundial, lo que confirma la continuidad de su prestigio dentro del circuito gastronómico internacional.

Este reconocimiento refuerza el posicionamiento del pueblo como uno de los polos alfajoreros más importantes del país.

Noticias Argentinas.-

Foto: Alfajor El Ojito de Roque Pérez. Foto @modozeta

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