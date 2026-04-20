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Una familia viajaba con 23 kilos de cocaína que estaban escondidos en los laterales del baúl de un auto. El hecho ocurrió en Salta, los ocupantes del rodado, una pareja y su hija menor de edad, fueron controlados cuando circulaban por la Ruta Nacional N° 34.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, los gendarmes encontraron anomalías en el sector trasero del vehículo y hallaron un doble fondo. De allí, los uniformados sacaron 42 paquetes rectangulares con la droga. Ambos de nacionalidad argentina quedaron detenidos y la niña fue entregada a un pariente.

El personal del Escuadrón 54 “Aguaray” controló un vehículo Chevrolet Astra, ocupado por una pareja y una menor de edad, cuando se encontraban emplazados sobre la Ruta Nacional N° 34, a la altura del kilómetro 1.466.

Al momento del registro, los funcionarios notaron anomalías en el baúl del rodado, indicios compatibles a la existencia de un doble fondo. Seguidamente, los uniformados informaron del hecho a la Fiscalía Federal Descentralizada “Tartagal”, que orientó a una inspección más minuciosa.

En presencia de testigos, los gendarmes retiraron la chapa que recubría los laterales del baúl y extrajeron del interior de los compartimientos 42 paquetes rectangulares que contenían una sustancia blancuzca.

Las pruebas de campo Narcotest arrojaron resultado positivo para cocaína, con un peso total 23 kilos 310 gramos. Ante el hallazgo, la Fiscalía interviniente autorizó la detención de ambos involucrados mayores de edad y que la menor sea entregado a un familiar. Asimismo, la droga y el rodado quedaron decomisados, en infracción a la Ley 23.737.

Noticias Argentinas.-

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