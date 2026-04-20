Alertaron por la crisis industrial: “La situación de las pymes es muy crítica”

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El presidente de Industriales Pymes Argentinos, Daniel Rosato, advirtió que la actividad manufacturera atraviesa un momento delicado y describió el escenario como “muy crítico”, en medio de la caída del consumo y el aumento de costos.

En diálogo con Dicen que Dicen, por Radio Rivadavia, el dirigente planteó un panorama preocupante para el sector.

Rosato sostuvo que el principal problema es la falta de mercado interno. “Si el trabajador no tiene dinero para gastar, no consume, y eso se traduce en falta de producción y ventas”, explicó, al tiempo que remarcó que la retracción del consumo impacta directamente en la actividad de las pymes.

Además, cuestionó las condiciones económicas para producir en el país y señaló que “es inviable competir” con otras economías en este contexto. En ese sentido, apuntó contra las altas tasas de interés, que rondan entre el 40% y el 50%, muy por encima de los niveles internacionales, y contra el encarecimiento de insumos y costos energéticos.

El titular de Industriales Pymes también criticó el enfoque de la política económica actual. “El Gobierno ha concentrado su artillería en el agro y la energía y no tiene en cuenta a la industria manufacturera”, afirmó, al advertir sobre una pérdida de competitividad frente a productos importados, supo la Agencia Noticias Argentinas.

Por último, Rosato adelantó que el sector impulsará un proyecto de ley de emergencia productiva en el Congreso. “Buscamos evitar que unas 1.200 empresas desaparezcan de acá a junio”, alertó, y subrayó la urgencia de medidas para sostener la actividad industrial en el país.

Noticias Argentinas.-

Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinos

Foto: Agencia NA (Archivo).-

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