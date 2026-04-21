El Gobierno concentra proyectos sensibles en el Senado: Propiedad Privada y Discapacidad, temas centrales de la agenda

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El Senado se prepara para tratar en los próximos dos meses un frondoso paquete de leyes, ya que el Gobierno priorizó a ese cuerpo parlamentario para enviar los proyectos mas controvertidos, como sucedió este fin de semana con las reformas a las leyes de Discapacidad y Salud Mental.

La decisión de priorizar al Senado se debe a que la jefa del bloque de la LLA, Patricia Bullrich, armo una sólida mayoría entre la Libertad Avanza y los bloques dialoguistas, con lo cual si hay alguna modificación de Diputados, le permite a ese cuerpo legislativo tener la última palabra en cada iniciativa.

Bullrich construyó una mayoría con la UCR, PRO, Provincias Unidas, Frente de la Concordia (Misiones), Despierta Chubut, Primero los Salteños, la Neuquinidad, y los santacruceños, que le permite reunir entre 40 y 44 votos.

A ese número se le suma en algunos proyectos los 3 legisladores de Convicción Federal, que es un desprendimiento del interbloque peronista, que ahora quedó en minoría con 25 legisladores, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Desde diciembre, envió al Senado los proyectos más complicados como la Reforma laboral, Ley de Glaciares, Propiedad Privada, y ahora sumó este sábado las reformas a la ley de Discapacidad y Salud Mental.

Por ese motivo, habrá una abultada agenda parlamentaria en el Senado ya que además de tener que aprobar unos 90 pliegos, deberá abocarse al debate de tres leyes complejas como la de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, Discapacidad y Salud Mental.

DISCAPACIDAD

-Se exigirá un reempadronamiento de los titulares de las pensiones por invalidez laboral, donde deberá acreditar su condición médica y situación económica, ya que aquellos que no lo hagan se les suspenderá el pago de ese beneficio.

–Sera incompatible tener Pensión no Contributiva por Invalidez Laboral con poseer un vínculo laboral formal y/o encontrarse inscripto en el régimen general y/o simplificado vigente.

-Se mantendrá el pago de la Pensión no contributaria equivalente al 70% de la jubilación mínima, pero el Ejecutivo no otorgará aumentos adicionales.

-Habrá un sistema de auditorías periódicas con el objetivo de verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos para el goce de la Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral, y se efectuará un entrecruzamiento de datos entre todos los organismos públicos, en especial ANSES, ARCA, Sistema Nacional de Identificación Tributario y Social.

-Si se verifica el incumplimiento de alguno de los requisitos objetivos vigentes de la prestación se podrá disponer su suspensión preventiva.

-Se deberá realizar un reempadronamiento de los titulares de Pensiones No Contributivas otorgadas en el marco del artículo 9° de la Ley N° 13.478 y sus modificatorias, con el objeto de actualizar la información personal, socioeconómica y médica de cada titular.

SALUD MENTAL

-Dispone que la atención deberá estar a cargo de equipos interdisciplinarios, y pone como requisito la presencia obligatoria del médico psiquiatra

-Tendrá mayor peso la evaluación médica en decisiones clave como diagnósticos, tratamientos e internaciones, lo que no sucedía en la legislación vigente.

-Mantiene que la internación como recursos excepcional, pero permite la internaciones no voluntarias, que en la anterior ley era una situación que se contemplaba en casos extremos.

-Las internaciones no voluntarias solo permitirán en «situación de riesgo grave de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros”.

-El consumo problemático de sustancias se integra formalmente a las políticas de salud mental y la autoridad de aplicación podrá definir dispositivos específicos, ambulatorios o de internación.

PROPIEDAD PRIVADA

-Se elimina las restricciones para que los extranjeros puedan adquirir tierras. En la actualidad el tope es del 1000 hectáreas.

-Solo deberán pedir autorización los países extranjeros o entidades vinculados a los mismos.

Se limitan las expropiaciones y eso complica la regularización de las tierras donde se encuentran los barrios populares.

-Se elimina la prohibición de la suspensión de desalojos por 10 años.

-Se suprime el 25% de obras destinadas a organizaciones de los propios barrios.

-Se instrumenta un sistema “exprés” de los desalojos ya que reduce de 10 a 3 días el plazo de intimación por falta de pago, y de 5 días para lograr el desalojo ya que solo se pedirá el titulo de propiedad, en lugar de la caución real.

-Se elimina de la ley del Manejo del Fuego los artículos que impedían vender, en caso de incendio, los humedales, bosques nativos, y áreas protegidas por 60 años.

-Se elimina el articulo que prohibía cambiar el destinado por 30 de las zonas agrícolas incendiadas.

Noticias Argentinas.-

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