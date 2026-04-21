Llega la 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires

La 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires se llevará a cabo entre el 23 de abril y el 11 de mayo de 2026, de lunes a viernes de 14 a 22 horas y sábados, domingos y feriados de 13 a 22 horas.



Ingresos Gratuitos

Este año habrá un beneficio extra: acceso gratuito de lunes a jueves a partir de las 20h (con excepción del jueves 23 de abril y del lunes 11 de mayo).

Quiénes entran sin cargo todos los días:

Menores: Hasta los 12 años inclusive, acompañados de un mayor.

Docentes: Presentando recibo de sueldo o comprobante que acredite condición.

Personas con discapacidad: Presentando certificado.

Visitas escolares: Delegaciones previamente registradas.

Pase Cultural: Presentando la tarjeta o app.

Quiénes entran sin cargo de lunes a viernes:

Estudiantes, jubilados y pensionados: Presentar libreta estudiantil, certificado de alumno regular o comprobante de jubilación/pensión en los accesos. (excepto feriado del viernes 1 de mayo)

Importante: No es necesario realizar trámites online. Solo debés presentar tu comprobante (físico o digital) directamente en los accesos de la Feria.

VALOR DE LA ENTRADA

Lunes a jueves: $8.000.-

Viernes, sábados, domingos y feriados: $12.000.-

BENEFICIOS CON LA COMPRA DE TU ENTRADA

Al adquirir tu entrada, online o presencial, recibís:

Un chequelibro de $12.000 que podrás utilizar en librerías adheridas una vez finalizada la Feria.

Cupones por el valor de la entrada que adquiriste, que podrás usar en todos los stands de libros de la Feria.

Para más información: https://www.feriadellibro.ar/

Gentileza Prensa Feria del Libro.-

Fotos Feria del Libro año 2024: Foto: www.rpereznet.com.ar Carlos Zampini

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