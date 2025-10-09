La Justicia determinó que Karen Reichardt encabece la lista de La Libertad Avanza

Karen Reichardt – cuyo verdadero nombre es Karina Vázquez – será la principal candidata de Alianza La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Santilli quedará en segundo lugar y Gladys Humenuk en tercero.
Padilla también señaló que aceptar el pedido de La Libertad Avanza generaría una ventaja para varios hombres dentro de la lista, perjudicando a las candidatas mujeres. Esto iría en contra del objetivo principal de la ley de paridad, que busca garantizar la igualdad entre géneros y promover la participación femenina en la política.
Por último, el juez tomó en cuenta los reclamos y presentaciones de distintos partidos y dirigentes. Entre ellos, la alianza “Potencia”, que se opuso al cambio; la de la apoderada de Malena Galmarini, del Frente Renovador, quien pidió que se respete el orden legal de reemplazo; y el espacio “Unión Federal”, que también solicitó mantener la representación de las mujeres y el equilibrio entre los géneros en la lista.
MinutoUno.-
