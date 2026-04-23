Operaron al músico Charly García

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El histórico músico Charly García fue operado en las últimas horas de ayer y continúa internado en una clínica de la Ciudad de Buenos Aires, aunque desde su entorno llevaron tranquilidad sobre su estado de salud.

El artista fue sometido a una nefrectomía parcial, una intervención quirúrgica en la que se extirpa una parte del riñón, en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento (IADT), según supo la Agencia Noticias Argentinas.

Como informó su representante, la operación estaba programada previamente y no se trató de una urgencia médica. Tras la intervención, allegados al músico aseguraron que el procedimiento “salió todo bien”.

Luego de la cirugía, el imponentereferente del rock nacional quedó internado en una habitación común, donde continúa con el proceso de recuperación y seguimiento médico.

La noticia generó preocupación entre sus seguidores debido a los antecedentes de salud del artista, que en los últimos años atravesó distintas internaciones y tratamientos médicos.

De esta manera, el entorno de Charly García buscó transmitir calma mientras el músico continúa recuperándose favorablemente tras la intervención quirúrgica.

Noticias Argentinas.-

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