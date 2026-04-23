“El bloqueo les asusta más que los bombardeos”, afirma Trump y confirma que “no hay ninguna presión” para un acuerdo con Irán

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó el miércoles que no hay “ninguna presión” en torno al alto el fuego ni en lo que respecta a acordar una nueva fecha para las conversaciones con Irán, después de que las negociaciones se estancaran el 12 de abril, y rechazó que las consideraciones electorales estén influyendo en su enfoque.

En tanto, el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, dijo en una publicación en X que el “bloqueo y las amenazas” de Estados Unidos son obstáculos para negociar.

El mandatario iraní también acusó a Estados Unidos de incoherencia y afirmó que el “mundo ve su interminable retórica hipócrita y la contradicción entre sus palabras y sus acciones”.

En esa misma línea, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad-Bagher Ghalibaf, señaló en X que “un alto el fuego total solo tiene sentido si no se ve violado por el bloqueo naval y la toma de rehenes de la economía mundial”.

En declaraciones a Fox News y supo la Agencia Noticias Argentinas, un día después de extender indefinidamente el alto el fuego con Irán, Trump confirmó que el “plazo de 3 a 5 días” informado sobre la extensión era “falso”.

Más temprano, el portal Axios informó que Trump le había dado a Teherán entre tres y cinco días para conversar una “contraoferta coherente” o el alto el fuego extendido el martes terminará.

El mandatario norteamericano, en diálogo con Fox News también se refirió a los barcos atacados y capturados por Irán el miércoles en el estrecho de Ormuz. “No eran barcos estadounidenses”, dijo Trump, y agregó que estaría atento a la situación.

Al hablar sobre cuándo podría terminar la guerra, Trump dijo que no había “ningún plazo” ni prisa.

“La gente dice que quiero terminar con esto por las elecciones de mitad de mandato, pero no es cierto”, afirmó Trump, y añadió que la administración quería “conseguir un buen acuerdo para el pueblo estadounidense”.

“El bloqueo les asusta aún más que los bombardeos”, dijo Trump refiriéndose al régimen iraní. “Llevan años siendo bombardeados, pero odian el bloqueo”.

Trump también dijo que el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghachi, era un hombre inteligente y que esperaba que “siguiera allí cuando se reanudaran las conversaciones”.

Por su parte, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que Trump “está satisfecho” con la campaña de presión económica contra Irán y señaló también que no ha establecido un “plazo firme” para que Teherán responda.

“No pueden ni siquiera pagar a su propia gente como resultado de esta presión económica que el presidente Trump ha ejercido sobre ellos”, dijo a los periodistas, citada por CNN y supo la Agencia Noticias Argentinas.

Cuando se le preguntó si Trump consideraba que la incautación de dos barcos por parte de Irán en el estrecho de Ormuz constituía una violación del alto el fuego, Leavitt respondió: “No, porque no se trataba de barcos estadounidenses. No se trataba de barcos israelíes. Se trataba de dos buques internacionales”.

Leavitt también señaló que para Trump era muy importante sacar el uranio enriquecido de Irán del país.

“Deben entregar el uranio enriquecido que tienen en su poder. Aunque está enterrado a gran profundidad, gracias al éxito de la Operación Martillo de Medianoche, es importante para el presidente que entreguen ese uranio enriquecido”, dijo.

Se refería a la operación militar estadounidense que tuvo como objetivo bombardear las instalaciones nucleares de Irán el pasado mes de junio.

Noticias Argentinas.-

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