Alertan por estafa con falso mail del Gobierno: «¿Te robaron o perdiste el celular?»

El correo electrónico, que parece ser oficial, fue enviado a miles de usuarios en los últimos días y contendría links maliciosos.
Miles de usuarios recibieron en los últimos días un mail del Gobierno nacional que, en realidad, se trataría de una ciberestafa con links maliciosos para hackear los celulares y computadoras.
El correo electrónico llega a la bandeja de entrada bajo el asunto «¿Te robaron o perdiste el celular?” como una promoción de la línea *910 , creada efectivamente para bloquear la línea y el aparato y así evitar que sea utilizado por los delincuentes.
¿Qué dice el falso mail del Gobierno?
El mail es enviado desde la dirección “[email protected]” e incluso cuenta con un banner de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
El texto, redactado con precisión, explica paso a paso qué hacer en caso de sufrir el robo o la pérdida del celular.
El servicio es fácil, rápido y seguro, está disponible las 24 horas, todos los días del año, y permite que, en caso de comprar otro celular, el usuario pueda utilizarlo con la misma línea que el anterior. Al mismo tiempo, si recupera el extraviado o robado, podrá habilitarlo nuevamente.
Sin embargo, la trampa del mail radicaría en los links que ofrece.
La estafa del falso mail del Gobierno
La trampa estaría en los links que figuran dentro del mail. Al final del anuncio aparecen dos opciones con las que el usuario puede interactuar: «Ver más» y «Desuscribirme».
Ambas conducirían a un enlace malicioso. Esto significa que, al ingresar a cualquiera de los dos enlaces, los ciberdelincuentes pueden llevar a cabo robo de datos bancarios, de cuentas personales y servicios digitales.
También pueden instalar un malware en el dispositivo. Se trata de un código diseñado para infiltrarse, dañar, espiar o tomar el control de sistemas informáticos, móviles y redes sin consentimiento.
Con todos estos datos robados pueden tener acceso no autorizado a cuentas personales y hasta suplantar la identidad de la víctima para cometer otros delitos.
Ante esta situación, se recomienda no hacer clic en ningún tipo de enlace.
Gentileza de MinutoUno.-
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