Liberaron al supuesto jefe de la «banda de los copitos» y prometió demandar al Estado: «Perdí tres años de mi vida»

«Es una consecuencia de todo lo que pasó: me han destruido el trabajo. Yo tenía, por así decirlo, amigos«, explicó el hombre a la salida de los tribunales federales de Comodoro Py tras escuchar el veredicto de los jueces del TOC 6, integrado por Sabrina Namer, Adrián Grünberg e Ignacio Fornari.

«Muchos amigos se han tenido que proteger ellos también porque al visitarme quizás se veían implicados en algo que quizás no quería estar, entonces se han tenido que alejar», señaló el «jefe de los Copitos» acerca de las acusaciones, los chats, la actividad online de las agrupaciones anti Cristina Kirchner que complicaron el inicio de la investigación judicial.

Tengo dos hijos a los cuales no los veo hace tres años. Las madres han tomado medidas, fueron demasiadas cosas. Por fin terminó eso y ahora veré cómo me rearmo de ahora en más«. Nicolás Carrizo explicó su vínculo con Fernando Sabag Montiel «Yo gracias a Dios tuve una novia que me fue a ver estos tres años, mi familia me ha apoyado y he tenido a dos amigos que me fueron a ver siempre, y eso te da fuerza para seguir», convino Carrizo, pero aclaró: ««. «Quisieron matar a Cristina Kirchner. Yo, de estúpido -y esto siempre lo he dicho- me puse a hacer chistes como cualquiera en ese tiempo, memes. Era uno más, siendo que yo lo había conocido (hacía) dos meses y medio a este chico, que yo le había dado trabajo», relató en relación a su vínculo con Fernando Sabag Montiel, hoy condenado por el episodio. «Yo cuando fui a declarar dije tres meses, pero fue mucho menos», aclaró. «Entonces, ¿a quién cumplo? Al sistema. Deberían cambiar las leyes. No soy abogado, pero me puedo dar cuenta que algo está mal. Ante la sospecha te agarro, te jalo el brazo, te meto preso. No importa lo que pase con vos, después nos fijamos si está todo bien'», ironizó Carrizo. El hombre reconoció que «cada uno hizo su trabajo, la fiscalía, la querella, que está representando a la víctima», y hasta empatizó con la causa: «Obviamente, si hay una leve sospecha, yo me pongo del otro lado de la vereda y digo: ‘ah, sí, está bien’. Pero tiene que ser un poco más delicado en ese sentido, porque la prueba (para ordenar la detención) eran mensajes (de texto), no es que a mí me vieron en el lugar o me vieron chateando con Sabag«. «Ah, otro problema hubo con el tema del celular de Sabag. Entonces eso también me vino en contra a mí: me hubiese encantado que revisen el celular de Sabag porque eso hubiese aportado mucho, quizás hubiese salido mucha antes«, insistió. Tras haber llamado la atención de los medios de comunicación y ahora que está libre de toda culpa -ni siquiera hubo necesidad de absolverlo porque nunca estuvo imputado- Carrizo anticipó que demandará al Estado nacional por cómo fue tratado. «Quiero iniciar acciones contra el Estado porque lo que han hecho es irreparable. Más allá del dinero yo quiero que esto sea visible, que no le pase a nadie más. ‘Ah, listo, te sacaron tres años, vos seguí en la calle que está todo bien’. No, no son así las cosas. Tiene que haber más juicio para que vuelva a pasar un Nicolás Gabriel Carrizo«, señaló. Gentileza de MinutoUno.-

«No sé cómo ya expresar la impotencia que tengo con esto«, expresó a TN Nicolás Gabriel Carrizo, que llegó a juicio sin una imputación formal, sólo señalado como líder de la «Banda de los Copitos», una caricaturización de su actividad laboral informal.