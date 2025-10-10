Tras el escándalo de Espert. Milei “no tiene plata” para la Emergencia en Discapacidad, pero sí para reimprimir las boletas electorales

Este miércoles tiene lugar una audiencia en la Justicia Electoral, donde La Libertad Avanza intenta imponer la reimpresión de la Boleta Única de Papel. Esto luego de que José Luis Espert renunciara por sus vínculos con el empresario narco Fred Machado. Ahora, golpeado por esa situación el Gobierno de Milei intenta impedir que la foto del ahora ex candidato esté en la boleta electoral.

El pedido del Gobierno fue presentado por el titular del Ministerio del Interior, Lisandro Catalán. El fundamento del oficialismo fue “garantizar el derecho de los electores a expresar su voluntad sin confusiones”. Además, el funcionario afirmó que el costo total sería de $12.169.655.000, un monto que el Gobierno tendría en función de haber ajustado en otras áreas. En la audiencia, además, el oficialismo se ofreció a “colaborar económicamente” con la reimpresión. Sin embargo, ¿con qué recursos los haría? ¿Con los montos del mismo Estado en el cuál ocupa numerosos cargos?

El monto, según estimaciones, equivale, por ejemplo, a alrededor de 30 mil jubilaciones mínimas; a un tercio del presupuesto en Vivienda y urbanismo para 2026 o, al 63% del presupuesto del Hospital Bonaparte.

Nicolás del Caño, candidato a diputado nacional del Frente de Izquierda, estuvo presente en la audiencia. Antes de ingresar, calificó como «delirante» el pedido realizado por el oficialismo nacional. Más tarde, en la audiencia, denunció acerca del oficialismo: «Dicen que no hay plata pero quieren hacer un gasto innecesario en la reimpresión de la boleta electoral mientras le niegan la plata a las y los jubilados o para que se cumpla la Ley de Emergencia en Discapacidad”.

Gentileza de La Izquierda Diario.-