Se suspendieron los amistosos de la Selección Argentina previo al Mundial 2026

Según informó el periodista Gastón Edul, quedaron descartados los dos encuentros preparatorios que la «Albiceleste» iba a disputar antes de su debut mundialista frente a Argelia. Aquellos duelos contra México y Honduras, que habían sido anunciados por Claudio «Chiqui» Tapia a finales del año pasado, ya no forman parte de la planificación oficial.

De acuerdo con el periodista, se trata de un problema de agenda, por lo que no se descarta que la AFA arme otros compromisos para esa ventana FIFA.

A pesar de la incertidumbre sobre junio, la Selección tiene su agenda cerrada para la primera ventana del año en Qatar. El búnker argentino volverá a la sede donde alcanzó la gloria en 2022 para afrontar dos compromisos de alto voltaje:

27 de marzo: Finalisima ante España en Doha. Un duelo de campeones que pondrá en juego un nuevo título oficial.

Finalisima ante España en Doha. Un duelo de campeones que pondrá en juego un nuevo título oficial. 31 de marzo: Amistoso frente a la selección de Qatar, cerrando una estadía de ocho días en el país asiático. La dirigencia de la AFA trabaja ahora a contrarreloj para cerrar dos nuevos oponentes para la ventana de los primeros diez días de junio. Estos encuentros son vitales para que Lionel Scaloni termine de pulir el funcionamiento del equipo antes de instalarse en Kansas City, la base de operaciones elegida para la Copa del Mundo.