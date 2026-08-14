Nieve y ráfagas de 160 km/h: el Cristo Redentor cumple un mes cerrado y no hay perspectivas de reapertura

El Paso Internacional Cristo Redentor, el principal corredor vial que conecta Argentina con Chile a través de Mendoza, cumple este viernes un mes cerrado de manera ininterrumpida como consecuencia de las intensas nevadas y el persistente viento blanco que afectan la alta montaña mendocina. Sin una mejora sostenida en las condiciones meteorológicas, las autoridades descartaron por ahora una fecha para la reapertura.

El cierre comenzó el 14 de julio y ya se convirtió en el período de inactividad consecutiva más extenso del que existen registros recientes para el complejo fronterizo . De esta manera, superó la marca de 26 días continuos alcanzada durante el invierno de 2023, cuando otro fuerte temporal había obligado a mantener bloqueado el corredor durante casi cuatro semanas.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, a diferencia de otros inviernos históricos, el problema no es únicamente la cantidad de nieve acumulada, sino la sucesión de tormentas que impide consolidar una ventana de buen tiempo. Cada vez que los equipos logran despejar sectores de la Ruta Nacional 7 y del lado chileno de la Ruta 60-CH, el viento vuelve a cubrir la calzada con nieve, reduciendo la visibilidad y haciendo imposible garantizar condiciones seguras para circular.

El pronóstico tampoco ofrece alivio inmediato. Se esperan nuevas nevadas y ráfagas que podrían alcanzar los 160 kilómetros por hora, además de temperaturas bajo cero que favorecen la formación de hielo sobre la calzada. Los modelos meteorológicos indican que este escenario continuará, al menos, hasta el lunes.

Miles de camiones esperan para cruzar la cordillera

El impacto económico y logístico del cierre ya es enorme. Se estima que 3.400 camiones permanecen varados en distintos puntos de Mendoza esperando la reapertura del paso, mientras las empresas de transporte enfrentan demoras, mayores costos operativos y pérdidas por incumplimientos en las entregas.

Las autoridades nacionales y provinciales desplegaron operativos sanitarios y de asistencia para atender a más de 650 camiones estacionados en playas de espera y paradores. Los controles incluyen atención médica, provisión de insumos básicos y asistencia permanente para los transportistas que llevan semanas aguardando una mejora del tiempo.

Desde la Asociación de Propietarios de Camiones de Mendoza (APROCAM) sostienen que, si bien el clima es un factor imposible de controlar, es necesario fortalecer la capacidad operativa con más maquinaria y recursos que permitan despejar la ruta con mayor rapidez cuando aparecen breves ventanas de buen tiempo.

El cierre también repercute sobre exportadores, importadores, operadores logísticos, estaciones de servicio, comercios y prestadores turísticos vinculados al tránsito internacional. Algunos transportes fueron derivados hacia pasos alternativos como Pino Hachado, en Neuquén, aunque ese desvío implica recorrer cientos de kilómetros adicionales y también presenta limitaciones operativas durante el invierno.

¿Por qué no puede reabrirse el paso?

La habilitación del Cristo Redentor no depende únicamente de que la Ruta Nacional 7 quede libre de nieve. El sistema fronterizo funciona de manera integrada entre Argentina y Chile, por lo que ambos países deben garantizar simultáneamente la transitabilidad de las rutas de acceso, la seguridad dentro del túnel internacional y el funcionamiento de los controles de Migraciones, Aduana y los demás organismos que intervienen en el cruce.

Por esa razón, una mejora momentánea del clima no alcanza para reabrir el corredor. Las autoridades esperan una estabilidad meteorológica que permita trabajar durante varias horas sin nuevas precipitaciones ni viento blanco, algo que hasta el momento no ocurrió.

El récord es por la duración del cierre, no por la nieve

Especialistas aclaran que el actual bloqueo no representa el invierno con mayor cantidad de nieve registrada en la cordillera. En temporadas como las de 1984, 1997 o 2000 se produjeron nevadas más intensas y acumulaciones superiores en sectores como Las Cuevas.

La diferencia es que en aquellos años el paso logró abrir de manera intermitente entre cada temporal. En cambio, durante este invierno las sucesivas tormentas impidieron recuperar la circulación, dando lugar al cierre consecutivo más prolongado registrado para el principal corredor bioceánico entre Argentina y Chile.

Aunque las máquinas continúan trabajando en ambos lados de la cordillera, las perspectivas de una reapertura inmediata siguen siendo bajas. Con nuevas nevadas previstas para los próximos días, el Cristo Redentor continuará cerrado y miles de transportistas deberán seguir esperando a que el clima finalmente conceda una tregua.

Claves del cierre del Paso Cristo Redentor

Permanece cerrado desde el 14 de julio por intensas nevadas y viento blanco.

Ya superó el récord anterior de 26 días consecutivos registrado en 2023.

Se pronostican ráfagas de hasta 160 km/h y nuevas nevadas hasta, al menos, el lunes.

Hay entre 2.000 y 3.000 camiones varados en Mendoza.

Se desplegaron operativos sanitarios para asistir a más de 650 camiones.

APROCAM reclama más maquinaria y recursos para acelerar el despeje de la Ruta Nacional 7.

No hay una fecha confirmada de reapertura, ya que depende de una mejora sostenida de las condiciones meteorológicas en ambos lados de la cordillera.

Agencia NA.-El paso internacional Cristo Redentor permanece cerrado desde el 14 de julio.

Foto: Agencia NA (Gendarmería).-