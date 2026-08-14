El Frente Renovador que lidera Sergio Massa realizará este viernes una cumbre en la ciudad de La Rioja, donde reunirá a dirigentes de seis provincias con el objetivo de avanzar en un esquema de unidad del peronismo para enfrentar al gobierno de Javier Milei en las elecciones de 2027.

El denominado Encuentro Regional del Frente Renovador comenzará a las 10.30 en el hotel Avant, ubicado en el centro de la capital riojana, y tendrá como principal organizador al diputado nacional Ismael Bordagaray, referente del massismo en la provincia y uno de los impulsores de un espacio común entre Massa y el gobernador Ricardo Quintela.

El Frente Renovador realiza una cumbre regional en La Rioja y Massa se acerca a Quintela

La elección de La Rioja como sede no es casual, ya que Quintela viene promoviendo desde hace meses el diálogo entre distintos sectores del peronismo, mientras que Massa también mantuvo contactos con gobernadores de diferentes provincias en procura de construir acuerdos.

En ese marco, Quintela encabezó el pasado 1 de agosto un acto en homenaje a monseñor Enrique Angelelli, donde reunió a dirigentes de El Frente Renovador realiza una cumbre en La Rioja y Massa se acerca a Quintela, el massismo y el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), que responde al gobernador bonaerense Axel Kicillof.

Massa, por su parte, tuvo un papel activo durante la última sesión del Senado a través de contactos con gobernadores como Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Sáenz (Salta), Rolando Figueroa (Neuquén) y Hugo Passalacqua (Misiones), en el marco de las negociaciones que derivaron en el rechazo de iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional como la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

La cumbre del Frente Renovador contará con dirigentes y legisladores de Córdoba, San Juan, Mendoza, Santiago del Estero y Catamarca, además de representantes riojanos.

Entre los asistentes estarán la diputada nacional Sabrina Selva y José Ignacio de Mendiguren, ex ministro de Producción y referente económico del massismo, mientras que también se aguarda la eventual participación de Sebastián Galmarini.

La delegación provincial estará integrada, entre otros, por Franco Aranda, de San Juan; Gabriela Lízana, de Mendoza;Verónica Lacher y Pablo Mirolo, de Santiago del Estero; Tania Kyshakevych, de Córdoba; y Marcelo Cordero, de Catamarca.

El encuentro, según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas, tendrá como ejes de discusión la producción, el trabajo, el desarrollo y el federalismo, aunque el trasfondo político estará puesto en la construcción de una alternativa peronista de cara a 2027.

«La Rioja no sólo será la sede de un encuentro. Puede ser el kilómetro 0 de una nueva etapa de unidad del peronismo y de la construcción de la Argentina que viene», sostuvo Bordagaray en declaraciones periodísticas.

El diputado nacional había planteado además la posibilidad de una fórmula de unidad entre el ex ministro de Economía y el mandatario riojano, y señaló que le «encantaría una fórmula encabezada por Massa y Quintela».

El gobernador riojano viene realizando gestiones para acercar a los distintos sectores del PJ y, durante el homenaje a Angelelli, mantuvo una reunión con Máximo Kirchner y posteriormente convocó a avanzar en la unidad del peronismo.

Ese encuentro reservado podría convertirse en el punto de partida de una convocatoria más amplia a dirigentes y sectores del peronismo, en un intento por reducir las diferencias que mantienen enfrentados al sector de Kicillof con La Cámpora y avanzar en un esquema común hacia 2027.

La relación entre Massa y Quintela se fortaleció en los últimos años a partir de la coincidencia en la necesidad de reconstruir un espacio peronista que pueda superar las actuales disputas internas.

Quintela había intentado disputar en 2024 la conducción del Justicialismo a a nivel nacional, pero su candidatura fue impugnada por falta de avales y Cristina Kirchner quedó al frente del partido. Posteriormente, la ex presidenta quedó inhabilitada para ejercer cargos públicos tras la condena en la causa Vialidad.

Agencia NA.-