El Gobierno dictó la conciliación obligatoria y hoy no habrá paro de trenes

El Ministerio de Capital Humano dispuso este miércoles la conciliación obligatoria en el conflicto con La Fraternidad, por lo que quedó desactivado el paro de trenes que estaba previsto para hoy jueves.

La medida, que rige desde la medianoche de este miércoles, establece un período de 15 días para que las partes vuelvan a sentarse a negociar sobre el reclamo salarial, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

En ese lapso, el sindicato de maquinistas de trenes que comanda Omar Maturano deberá abstenerse de realizar medidas de fuerza.

El paro iba a afectar durante las 24 horas de este jueves a todas las líneas del AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires). En las últimas horas no hubo avances en las negociaciones, por lo que el Gobierno utilizó la herramienta de la conciliación para frenar la medida de fuerza que había aido anunciada el lunes.

El desacuerdo se mantuvo porque el Estado nacional ofrece el 2% de actualización salarial para diciembre, mientras que la inflación mensual alcanzó el 2,8%.

Frente a la posibilidad de que se dictara la conciliación, Maturano ya había adelantado que el gremio actuará dentro del marco legal y que acatará la resolución que disponga el Gobierno.

Para el gremialista, el oficialismo “pisó las paritarias” y además no cumple con medidas de seguridad que exigen en medio de denuncias por el estado crítico de la infraestructura ferroviaria.

