ATE rechazó la suspensión del nuevo IPC y advirtió por la autonomía del Indec

A través de un comunicado, el gremio señaló: «A pocos días de una difusión estadística clave para la vida económica del país, se producen movimientos institucionales y decisiones que alteran el normal desarrollo de procesos estrictamente técnicos. Estos hechos no pueden interpretarse como aislados: constituyen una señal de intromisión política en decisiones metodológicas que deben ser exclusivamente profesionales y científicas».

Uno de los principales cuestionamientos se centra en el argumento oficial que sostiene que la suspensión busca preservar la comparabilidad de las series estadísticas, algo que consideran un razonamiento «insostenible», y señalan que existen alternativas metodológicas disponibles para garantizar esa continuidad, como extender la serie hacia atrás con los nuevos ponderadores o publicar ambas metodologías en simultáneo. Por el contrario, advierten que mantener ponderaciones desactualizadas puede distorsionar la medición del costo de vida en un contexto de fuerte variación de precios, afectando la confianza en los informes del instituto.

El texto también expone que las estadísticas públicas cumplen un rol central en la definición de salarios, jubilaciones, políticas sociales, convenios colectivos y decisiones productivas. Por eso, indican que cualquier demora o interferencia en su actualización no solo compromete la calidad del trabajo del INDEC, sino que vulnera el derecho de la ciudadanía a acceder a información confiable y transparente.

Desde la Junta Interna de ATE – Indec remarcaron que la dependencia del INDEC respecto del Ministerio de Economía, debilita la autonomía que debería caracterizar a los organismos estadísticos modernos, dejándolos expuestos a presiones e injerencias. Además, remarcaron que mecanismos de control externo como el Consejo Académico de Evaluación y Seguimiento no han sido suficientes para garantizar procesos metodológicos completamente abiertos y protegidos.

En este contexto, insistieron en que la actualización del IPC con los datos de la ENGHo 2017/18 no es una opción sino una necesidad técnica básica. Sin reflejar los consumos reales de la población, advierten, la medición pierde precisión y la sociedad recibe información que no se ajusta a la realidad.

Por último, reclamaron que se publique de manera inmediata el IPC actualizado tal como estaba previsto; que se garantice la autonomía técnica del organismo; que se avance hacia una nueva ley orgánica que asegure independencia y autarquía; y que se implementen protocolos permanentes que automaticen cambios metodológicos sin necesidad de aval político.

«Sin autonomía no hay credibilidad. Sin credibilidad no hay política pública seria», subrayaron.

