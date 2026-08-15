Estados Unidos endurece su postura frente a Irán: enviará un nuevo portaaviones

El Ejército de Estados Unidos enviará un nuevo portaaviones a Medio Oriente para reemplazar al USS Abraham Lincoln, desplegado durante más de 250 días en apoyo de la guerra contra Irán, informaron medios estadounidenses citando a funcionarios y constató la Agencia Noticias Argentinas.

El USS George Washington, considerado por la Armada estadounidense como su “principal portaaviones desplegado de avanzada” en el Pacífico, fue avistado el jueves mientras atravesaba el estrecho de Malaca, que conecta los océanos Pacífico e Índico.

Un funcionario de la Armada confirmó al portal de noticias y análisis del Instituto Naval de Estados Unidos (USNI News) que el portaaviones se dirigía hacia el oeste después de atravesar el estrecho de Singapur.

Problemas crecientes a bordo del Lincoln

El despliegue se produce en medio de una creciente preocupación por las condiciones a bordo del Lincoln, incluidos reportes sobre escasez de suministros básicos, contaminación del agua, problemas de fontanería, preocupaciones relacionadas con la seguridad de la cubierta, interrupciones en el servicio de correo y un deterioro de la salud mental de la tripulación.

El senador Richard Blumenthal afirmó que el Lincoln no hizo escala en ningún puerto durante 200 días en el marco de su prolongado despliegue por la guerra con Irán, estableciendo un récord de días consecutivos en el mar.

En medio de la presión derivada de la guerra, el Ejército estadounidense perdió alrededor del 25 % de sus drones MQ-9 Reaper, informó el jueves el diario The Washington Post, citando a tres funcionarios estadounidenses.

Cada dron puede costar entre 30 y 50 millones de dólares, dependiendo del tipo de sensores y armas que transporte, lo que eleva el valor total de las pérdidas a más de 1.300 millones de dólares, indicó el diario.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, afirmó que su país aplicará contra Irán medidas que “nunca se han visto” antes.

“Estén atentos a los próximos anuncios de la semana que viene, porque vamos a aplicar medidas como nunca antes se han visto en la historia del aislamiento económico de un país”, advirtió Bessent en una entrevista con el programa “Rob Schmitt Tonight” de Newsmax.

Bessent señaló que Washington está intensificando una campaña financiera contra Teherán iniciada después de que el presidente Donald Trump restableciera el año pasado su política de “máxima presión” y que se intensificó tras el inicio de las operaciones militares contra Irán en febrero.

Añadió que el Departamento del Tesoro dirigió sus acciones contra “cuentas bancarias, billeteras de criptomonedas y activos iraníes en todo el mundo”, además de cortar los pagos tanto a los dirigentes del gobierno iraní como al propio Estado.

«Operación Furia Épica” y “Furia Económica”

Bessent hizo referencia a la “Operación Furia Épica”, la campaña militar conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán iniciada el 28 de febrero, y señaló que el Departamento del Tesoro está pasando ahora a lo que calificó como una “Furia Económica”.

El Departamento del Tesoro aplicará una combinación de aislamiento económico y el mantenimiento del bloqueo del estrecho de Ormuz, afirmó Bessent.

Agencia NA.-