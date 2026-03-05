Roque Pérez participó del Pre Congreso Provincial de Salud 2026

El intendente de Roque Pérez, Maximiliano Sciaini, junto a personal de salud de Roque Pérez, participó ayer del Pre Congreso Provincial de Salud de la Región Sanitaria X que se llevó a cabo en la ciudad de Mercedes y que fue encabezado por el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak.

Durante la jornada se presentó un diagnóstico y los principales avances en materia sanitaria de la región, en un contexto nacional marcado por la retracción del financiamiento en salud. Del encuentro participaron además intendentes y autoridades sanitarias de los municipios que integran la Región Sanitaria X, entre ellos Bragado, Alberti, Chivilcoy, Suipacha, Mercedes, Saladillo y Roque Pérez.

Estos encuentros se realizan en las distintas regiones sanitarias de la provincia como instancia preparatoria del Congreso Provincial de Salud, que se desarrollará en Mar del Plata los días 15, 16 y 17 de abril y que reunirá a trabajadores y trabajadoras del sistema sanitario, equipos municipales, sindicatos, universidades y autoridades para debatir políticas públicas, compartir experiencias y planificar la integración del sistema de salud bonaerense en el marco del Plan Quinquenal.

En este sentido, durante la jornada también se expusieron datos vinculados al impacto de las políticas de ajuste y desregulación del Gobierno nacional, con recortes del 34% en hospitales nacionales y del 44% en programas sanitarios, además de un incremento del 283% en medicamentos y del 398% en cuotas de medicina prepaga.

Ante este escenario, desde la Provincia se destacó que el sistema público absorbió una mayor demanda. Actualmente el 48% de las internaciones provinciales corresponden a personas con cobertura, mientras que en la Región Sanitaria X ese porcentaje pasó del 57% en 2023 al 60% en 2025.

En este marco, el ministro Kreplak señaló que “la salud no es solamente un médico que atiende, es un sistema que planifica, articula y gestiona para estar preparado cuando llega el momento de la enfermedad o de un accidente”.

Entre los avances presentados se destacó la consolidación de la Historia de Salud Integrada (HSI) en 60 establecimientos de la región —3 provinciales y 57 municipales— con más de 190 mil personas empadronadas y cerca de 500 mil consultas registradas. También se remarcó el fortalecimiento del Sistema de Gestión de Camas (SIGEC) y la implementación del modelo de Cuidados Progresivos en los hospitales HZGA de Lobos, HZGA Blas Dubarry de Mercedes y HZG Dr. Posadas de Saladillo.

Por el municipio de Roque Pérez concurrieron además del intendente municipal, la subsecretaria de Salud Verónica Leguizamón, la directora de Salud doctora Lorena Thea, la directora del hospital doctora Micaela Rebón, la responsable del Sistema de Gestión de Usuarios Verónica Torres, personal del CPA y de salud, quienes formaron parte de las distintas instancias de trabajo y debate del encuentro.-

Me gusta esto: Me gusta Cargando...