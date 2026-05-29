Estados Unidos lanzó una web que tilda de «aliens» a los indocumentados y permite denunciarlos

«Se acabó el encubrimiento»: duras acusaciones y un botón de denuncias

A través de este portal, la administración republicana arremetió contra las gestiones presidenciales anteriores, acusándolas de haber encubierto de forma deliberada el ingreso de extranjeros y de haber «acelerarado la invasión». En contraposición, se enaltece la figura del actual mandatario como el único líder dispuesto a frenar lo que consideran una amenaza directa para la seguridad de las familias estadounidenses. “El presidente Trump dijo la verdad. Se acabó el encubrimiento. Hay que proteger la frontera. Hay que deportarlos a todos”, sentencia el mensaje oficial.

Para operativizar este discurso, la página web implementó funciones de control social y monitoreo:

Herramienta de delación: Un espacio específico diseñado para reportar y denunciar de manera directa presuntos casos de inmigración irregular.

Mapa de detenciones en tiempo real: Un mapa interactivo que detalla los arrestos perpetrados en los distintos estados, desglosando los delitos atribuidos a los detenidos y especificando su nacionalidad.

Remate oficial: El texto de la Casa Blanca concluye de forma tajante: “No eran hombrecitos verdes. Estos ‘aliens’ son los millones de inmigrantes ilegales que invadieron nuestro país”.

Más de tres millones de detenciones en Estados Unidos con presencia argentina

Como principal indicador de gestión, la plataforma exhibe un contador digital que se actualiza en tiempo real y que ya registra más de tres millones de arrestos de migrantes indocumentados desde que Donald Trump asumió la presidencia.

Al examinar el desglose territorial y la lista de países de origen de los ciudadanos arrestados, figura la nacionalidad argentina entre las mencionadas. El sitio ratifica la postura inflexible del Estado norteamericano, asegurando que los inmigrantes «invadieron» el territorio «al amparo de la oscuridad» y que la prioridad absoluta del gobierno será localizarlos para devolverlos a sus países de origen.

Gentileza de MinutoUno.-