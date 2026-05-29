El pádel registra un crecimiento imparable: Más de 58.000 pistas en todo el mundo y 19,4 millones de practicantes

Como cada año por estas fechas, Playtomic y Strategy&, la consultora estratégica de PwC, presentan su Global Padel Report 2026.Una nueva edición que llega con un mensaje de fondo que se repite en cada capítulo: el pádel no frena, madura. Ya no se trata tanto de cuántas pistas se construyen, sino de cuánto rinde cada una. Y los números, esta vez, son más grandes que nunca.

58.334 pistas y contando

En 2025 se abrieron 4.969 nuevos clubes y se construyeron 7.898 nuevas pistas en el mundo. El total global alcanza las 58.334, seis veces más que en 2016. Hay más de 850.000 jugadores federados y unos 19,4 millones de practicantes en total, según la estimación propia del informe, más conservadora que los 35 millones de la FIP pero construida sobre una metodología más exhaustiva. Francia fue el país que más pistas sumó en 2025. Indonesia añadió cerca de 800 concentradas en sus grandes núcleos urbanos. Y el mercado del equipamiento crece a un ritmo del 34 % anual acumulado desde 2019, con las palas acaparando dos tercios del negocio total.

¿Cómo funciona un club por dentro?

Más allá de las cifras globales, el reporte disecciona cómo funcionan los clubes por dentro, y los resultados son llamativos. La diferencia entre un club de alto rendimiento y uno mediocre no está en cuántas pistas tiene, sino en cómo las gestiona. Los mejores generan hasta cinco veces más ingresos por pista al mes: unos 3.500 euros frente a los 736 de los menos eficientes. Las reservas de pista siguen siendo el motor principal, representando el 68 % de los ingresos medios, pero los formatos como academias, torneos internos y ligas son los que marcan la diferencia real entre clubes.

El club del futuro ya existe

Hay una tendencia que el reporte subraya con fuerza: el mejor club de pádel de 2026 no es el que tiene más pistas, es el que consigue que sus jugadores no quieran irse. El modelo holístico, con sauna, fisioterapia, yoga, pilates, zona de restauración y eventos sociales, ya está presente en 9 de cada 10 clubes de alto rendimiento. En Asia-Pacífico, el 45 % de los clubes ya cuenta con zona de recuperación. En el Reino Unido, la sauna se ha convertido en un elemento casi estándar de la propuesta de valor. El club ya no es un sitio al que vas a jugar: es un sitio al que perteneces.

España: el país más grande del mundo

España sigue siendo el país con más pistas del planeta en términos absolutos, pero su etapa de crecimiento por expansión llegó a su fin. El negocio ya no pasa por construir más, sino por optimizar lo que existe: clubes más premium, integración en urbanizaciones y desarrollos hoteleros, y consolidación a través de cadenas multisede.

La principal cadena española gestiona más de 255 pistas repartidas en cuatro clubes. Aproximadamente el 2 % de todas las pistas del país ya está integrado en complejos residenciales, y esa cifra no deja de crecer. Un resort español registró un aumento del 15 % en reservas durante el primer año tras instalar una pista de pádel. En Portugal, Quinta do Lago ha convertido sus instalaciones en el centro de un ecosistema deportivo-residencial que ha generado una revalorización inmobiliaria del 30 % y tasas de retención de propietarios por encima del 75%.

Los mercados que suben, los que ajustan y los que sueñan

El resto del mundo se reparte en tres velocidades. Reino Unido y Alemania son ahora mismo los mercados más calientes: el 85 % de ocupación media en hora punta en los clubes británicos, con la mitad de sus jugadores reconociendo que les cuesta conseguir pista en horario prime. Alemania acelera con conversiones masivas de clubes de tenis en instalaciones indoor, aprovechando una demanda que llevaba años esperando infraestructura. Francia, Países Bajos y Bélgica crecen de forma más ordenada, con la oferta siguiendo el ritmo real de la demanda.

En el lado opuesto están los que construyeron demasiado rápido. Chile lo resume bien: 80 clubes cerrados en 2024 y una caída del 27 % en reservas mensuales. Las esperas de dos o tres semanas para conseguir pista que vivió el país en 2022 son ya historia, y no precisamente por las mejores razones. Suecia sigue en fase de consolidación forzada. El reporte los llama directamente los “planos de advertencia” de la industria.

Estados Unidos sigue siendo el gran mercado por explotar, aunque la regulación urbanística, los costes de importación y la competencia del pickleball frenan un despegue que todos dan por inevitable. Y en Oriente Medio, Arabia Saudí supera las 1.000 pistas y los Emiratos las 800, pero con un modelo completamente distinto al del resto: inversión institucional, agenda deportiva nacional y lujo como eje central.

El mensaje del reporte de 2026 es sencillo: los mercados que más crecieron ya no son los que mejor funcionan. Gana quien llena sus pistas, no quien más tiene. Gentileza: https://www.padeladdict.com/ Foto www.rpereznet.com.ar

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