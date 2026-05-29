YA ESTÁ PARA DESCARGAR EL JUEGUITO DE PÁDEL DE MANERA GRATUITA PARA IOS Y PARA ANDROID

Compartir en Reddit (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic en Pinterest (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva)

Comparte en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

El juego de pádel Red Bull Padel, se encuentra disponible para poder descargarlo y jugar de manera gratuita.

Este medio descargó y probó el juego en la versión para IOS (iPhone) y es muy entretenido, hasta lo que estuvimos probando, es demasiado sencillo el modo de practica, pero luego en modo juego se pone más difícil.

Así que los amantes de los video juegos y el pádel, ya pueden probar este nuevo juego.-

Fotos capturas del juego en IOS.-

Me gusta esto: Me gusta Cargando...