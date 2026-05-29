Kicillof: “Mientras dure esta pesadilla libertaria, defendamos cada hospital y centro de salud»

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El gobernador Axel Kicillof encabezó el lanzamiento del Movimiento Derecho al Futuro “Salud” en el Pasaje Dardo Rocha de La Plata, donde sostuvo que “frente al abandono, el ajuste y la crueldad» de la gestión nacional, su gobierno provincial eligió «luchar por una Argentina donde la salud no sea un negocio y un privilegio, sino un derecho para todos».

Junto a la vicegobernadora Verónica Magario; el intendente local, Julio Alak y el dirigente Daniel Gollan, el mandatario bonaerense volvió a apuntar contra el presidente Javier Milei y sostuvo: “Es este plan económico el que enferma: no puede haber equilibrio en el marco de la miseria planificada y la crueldad organizada; no hay orden cuando la sociedad está atravesada por la desesperación y la angustia”.

“La motosierra mata: tenemos un aumento del 6% de la mortalidad infantil y de un 37% de la mortalidad materna. Ya no caben dudas: el de Milei es el gobierno más insensible que ha tenido la democracia argentina”, agregó.

En ese sentido, el Gobernador subrayó: “Nuestra tarea es cambiar el rumbo económico del país. No se trata solo de cambiar un gobierno, sino de ser capaces de darle a la Argentina un proceso de desarrollo justo, federal y sostenible”.

“Esta derecha extrema quiere instalar que los derechos son privilegios. Nosotros decimos con claridad: una sociedad mejor no se construye abandonando al que necesita ayuda, se construye ampliando derechos, protegiendo a los más vulnerables y garantizando la igualdad”, indicó.__IP__

“Mientras dure esta pesadilla libertaria, defendamos cada hospital y cada centro de salud porque es ahí donde se juega el futuro de la Argentina. No hay futuro posible en nuestra Nación si se abandona la salud del pueblo: por eso, nosotros nos comprometemos a defenderla con toda nuestra fuerza”, concluyó Kicillof.

Estuvieron en el acto miembros del gabinete provincial; legisladores y legisladoras; intendentes e intendentas; y representantes de los trabajadores del sistema salud, del sector universitario y de organizaciones sindicales.

Noticias Argentinas.-

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