La Provincia acordó con los gremios de la Ley 10430 un aumento salarial del 7,5% escalonado para marzo y abril

Aún en un contexto de extrema asfixia financiera provocada por las decisiones y políticas del Gobierno nacional, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires acordó con la mayoría de los gremios de la Ley 10430 un nuevo aumento salarial del 7,5% escalonado en marzo y abril. En el caso de las y los representantes docentes, llevaron la propuesta para ponerla a consideración de las bases.

La oferta incluye la consolidación del aumento de 1,5% otorgado en febrero, y un 5% en marzo y 2,5% en abril sobre la base de los haberes de enero. Además, para el personal educativo la Provincia también propuso una bonificación no remunerativa que compense la pérdida por el recorte de parte del Gobierno nacional del Fondo de Incentivo Docente y Conectividad en su monto original, y una bonificación para los auxiliares de la educación. El acuerdo incluye el compromiso de una mesa de monitoreo en mayo y la reapertura de las negociaciones en junio.

Al respecto, el Ministro de Economía de la Provincia de Buenos Aires, Pablo López, aseguró: “Estamos viviendo una situación económica extremadamente preocupante, producto de las políticas económicas del Gobierno nacional, que atentan contra la producción, contra el empleo y contra las empresas argentinas. En ese contexto, la Provincia de Buenos Aires lleva perdidos $22 billones por deudas del Gobierno nacional y la caída constante de la recaudación producto de la situación económica. A pesar de eso, desde la gestión del Gobernador Axel Kicillof reconocemos el esfuerzo que están haciendo las y los trabajadores provinciales y estamos comprometidos a sostener las mejores condiciones laborales que sea posible. En pos de eso seguiremos trabajando junto a los gremios y haciendo nuestros mayores esfuerzos”.

Por su parte, el Ministro de Trabajo, Walter Correa, aseguró que “Ante un gobierno nacional que sintetiza su accionar en una reforma de “pseudomodernización” laboral para excluir derechos, la Provincia de Buenos Aires elige otro camino: incluir, respetar y sostener la negociación colectiva, garantizando paritarias libres y sin techo. En un contexto adverso y de ahogo económico, este acuerdo con las y los trabajadores, a través de sus organizaciones sindicales, cobra aún más valor. Agradecemos la responsabilidad y el compromiso de cada parte, y reafirmamos que la Provincia respeta los derechos laborales y defiende el poder adquisitivo como una prioridad”.

Además del Ministro de Economía Pablo López participaron de las reuniones, por el Ministerio de Economía, el subsecretario de Coordinación Económica y Estadística, Nicolás Todesca, y la Directora Provincial de Economía Laboral del Sector Público, Gisela Swaels; por el Ministerio de Trabajo la Jefa de Gabinete Cecilia Cecchini, el Director Provincial de la Negociación Colectiva, Juan Pablo Lorenzo; por la Dirección General de Cultura y Educación, la subsecretaria de Educación, Claudia Bracchi; por la Secretaría General, la subsecretaria de Gestión y Empleo Público, Verónica Ferraris; y por el IPS, la directora General de Administración, Carmen Sarra.

