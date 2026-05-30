Escándalo: detienen a exfuncionario de Milei y Fernández con millones de dólares y droga

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Un operativo judicial terminó con la detención de Facundo Leal, ex titular de organismos clave del Estado como ARSAT y del ORSNA. En sus domicilios hallaron millones de dólares, drogas y documentación que ahora es analizada por la Justicia.

Un operativo judicial derivó en la detención de Facundo Leal, ex titular del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) y expresidente de ARSAT, con paso por distintas áreas del Estado durante los últimos años.

El procedimiento se realizó en el marco de una investigación por robo de equipamiento tecnológico, aunque el caso tomó un giro inesperado tras el hallazgo de dinero en efectivo y sustancias ilícitas en sus domicilios.

Hallazgo de millones de dólares y drogas

Durante el allanamiento en su departamento ubicado en el barrio porteño de Palermo, los investigadores encontraron cerca de US$650.000 en efectivo, además de monedas extranjeras de distintos países.

En simultáneo, en otro domicilio del exfuncionario en Mendoza, se localizaron alrededor de US$1,7 millones adicionales.

En el operativo también se secuestraron drogas sintéticas, cocaína, ketamina y pastillas de MDMA, junto con elementos vinculados al fraccionamiento de sustancias.

Un operativo con múltiples allanamientos

La causa incluyó entre 12 y 15 allanamientos simultáneos en distintos puntos, con el objetivo inicial de investigar el robo de equipamiento tecnológico perteneciente a ARSAT.

Sin embargo, el avance de la pesquisa derivó en nuevas líneas de análisis relacionadas con posibles maniobras irregulares dentro de la empresa estatal.

Además del dinero y las drogas, los investigadores incautaron teléfonos celulares, computadoras, dispositivos electrónicos y documentación que ahora será peritada.

Un recorrido prolongado dentro del Estado

Facundo Leal ocupó cargos en organismos estratégicos del Estado durante casi dos décadas. Su trayectoria incluyó la presidencia de ARSAT entre 2022 y 2025 y su posterior paso por el ORSNA.

Al momento de la detención, aún figuraba dentro de la nómina de empleados de ARSAT bajo condición de planta permanente.

Investigación en curso La Justicia analiza ahora el origen del dinero encontrado en efectivo y la procedencia de las sustancias incautadas, además de su posible vínculo con la investigación original por robo de equipamiento tecnológico. El expediente también incorpora documentación y dispositivos electrónicos secuestrados durante los procedimientos, que podrían aportar información clave para el avance de la causa. Gentileza de Infonews Cooperativa.-

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