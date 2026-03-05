El marketing digital revolucionó la publicidad, pero vuelve un gran éxito de los ’90: La llama que llama. Videos

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

La “Llama que llama”, ícono de la publicidad argentina de los ´90, regresó esta vez como un contenido digital disponible en Flow, la plataforma de streaming y entretenimiento de Telecom Argentina.

Aquella icónica campaña publicitaria de la televisión argentina logró hacer viral la popular serie de sketchs que hace 25 años fue furor en el país, mucho antes que existieran las redes sociales.

El regreso es como contenido digital, según lo anunció Telecom Argentina y recogió la Agencia Noticias Argentinas.

Creada entre 1997/1998 y 2000 para promocionar el servicio de llamadas de larga distancia de la empresa Telecom (ahora Personal) se convirtió en una referencia de la publicidad nacional y sigue siendo una de las más citadas de la cultura pop argentina.

Los artífices de estas llamas son Ramiro Agulla y Carlos Baccetti, la famosa dupla creativa de los 90 cuyo trabajo fue ampliamente reconocido por sus poderosas ideas.

Estrategia de nostalgia

Aprovechando su gran impacto en recordación de marca, Telecom relanza esta publicidad como parte de una estrategia de nostalgia y reconexión emocional, apelando a la generación que creció con ella.

Los adolescentes o jóvenes de los 2000 hoy son adultos con poder de decisión y consumo, por lo que revivir la campaña activa la memoria afectiva.

La marca también capitaliza un ícono cultural. “La Llama que Llama” no era solo una publicidad, se convirtió en una especie de “meme” de esa época, por lo que recuperar ese activo simbólico reduce la necesidad de construir awareness.

Telecom no está empezando desde cero, sino que reutiliza lo que ya se había construido y se usa como una forma de diferenciarse en un mercado tan saturado como el digital.

Entre promociones técnicas basadas en el producto, los gigas, la velocidad, la fibra, etc., la llama aporta humor y humanidad, dos elementos diferenciadores en la industria publicitaria de hoy.

La resurrección de este ícono de la publicidad argentina, adaptado al entorno digital de hoy, lo torna más parecido a una serie on demand que a los anuncios de TV del pasado.

Estará disponible dentro de Flow, con un tono más moderno, funcionando como un puente entre pasado y presente en la memoria colectiva y apoyado por el gran alcance de las redes sociales, que ayudarán a amplificar el mensaje de la marca.

Digital, data y tecnología

Se da en una época en que la expectativa de los anunciantes cambió de forma irreversible, apostando por digital, data y tecnología.

Líderes de marcas, agencias creativas y de medios que conforman la industria publicitaria reflexionan que la evolución del marketing y la comunicación está signada por el desarrollo digital, así como las transformaciones que están redefiniendo la relación entre anunciantes y agencias.

Los datos de tendencias escarban sobre los criterios que tienen en cuenta los anunciantes cuando seleccionan agencia, los desafíos que tienen tanto los anunciantes como las agencias, el nivel de inversión en distintas disciplinas y cómo se define a la agencia perfecta.

Eso ha hecho variar las inversiones de medios más tradicionales y prácticamente de televisión en un 80% a inversiones en digital en un 50%.

Y dentro de ese universo, la evolución continúa: crece mucho todo lo que es social media, influencer.

Esto modifica el perfil de agencia que buscan las marcas.

El reto para las agencias hoy es ofrecer soluciones integradas y el mejor talento en distintas disciplinas, pero no se trata solo de expertise digital, también crecen con fuerza la activación, la promoción y el marketing experiencial.

Este proceso también está impactando la organización interna: la tecnología está rompiendo los silos que existían dentro de las compañías.

En paralelo, se observa otra dinámica. Antes cambiaban mucho de agencia y ahora están empezando a establecer unos partners más cercanos, en parte porque las agencias también han invertido en talento y capacidades.

Es insuficiente la inversión en branding, que se está dejando un poco atrás para volcarse al corto plazo y la performance.

La relevancia en la mente del consumidor será el activo estratégico decisivo. Es adonde llama la llama desde el pasado.

