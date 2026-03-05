5 de marzo de 2026

Precaución por obras de bacheo en Roque Pérez

El Municipio de Roque Pérez, a través de la Secretaría de Planeamiento y Obras Públicas a cargo de Hernán Reinero, continúa con las obras de bacheo en la planta urbana de la ciudad, realizadas con personal y maquinaria municipal.

Actualmente los trabajos se están desarrollando en la intersección de calle San Martín y avenida Mitre. Por tal motivo, se solicita a quienes transiten por el lugar que lo hagan con precaución.-

