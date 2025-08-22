Haz clic para compartir en Pocket (Se abre en una ventana nueva)

Lo nuevo nos da más fuerza para seguir creciendo en salud en Roque Pérez

En estos meses el Municipio fortaleció el sistema de salud con más equipamiento, nuevas unidades de traslado, renovación de espacios.

Desde el Concejo y junto a @martinpiccinni, la apuesta es seguir creciendo con más y mejor salud en Roque Pérez.

