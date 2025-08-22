22 de agosto de 2025

RPerezNetOnLine

EL PRIMER SITIO WEB DE NOTICIAS DE ROQUE PÉREZ

Lo nuevo nos da más fuerza para seguir creciendo en salud en Roque Pérez 

Redacción 6 horas atrás
Lo nuevo nos da más fuerza para seguir creciendo en salud en Roque Pérez 💙🏥
🙌🏼 En estos meses el Municipio fortaleció el sistema de salud con más equipamiento, nuevas unidades de traslado, renovación de espacios.
Desde el Concejo y junto a @martinpiccinni, la apuesta es seguir creciendo con más y mejor salud en Roque Pérez.

Más historias

Especialistas del CONICET desarrollan una Inteligencia Artificial para la detección del cáncer de mama

2 horas atrás Redacción

ARBA: La Provincia lanza un ambicioso paquete de alivio fiscal para empresas y Pymes

4 horas atrás Redacción

Fuerza Patria en Roque Pérez

6 horas atrás Redacción