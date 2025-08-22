22 de agosto de 2025

Fuerza Patria en Roque Pérez

Redacción 5 horas atrás
Esta es la boleta de Fuerza Patria en Roque Pérez ♥️🇦🇷
Lo nuevo nos da fuerza para seguir creciendo. Este 7 de septiembre votamos la lista 2200!

Especialistas del CONICET desarrollan una Inteligencia Artificial para la detección del cáncer de mama

2 horas atrás Redacción

ARBA: La Provincia lanza un ambicioso paquete de alivio fiscal para empresas y Pymes

4 horas atrás Redacción

Lo nuevo nos da más fuerza para seguir creciendo en salud en Roque Pérez 

5 horas atrás Redacción