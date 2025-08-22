Kicillof se reunió con el ministro del Interior de Chile Álvaro Elizalde, por los sucesos en la cancha de Independiente

En la tarde de ayer, el gobernador Axel Kicillof mantuvo una reunión con la delegación de autoridades del gobierno de la vecina República de Chile, encabezada por el ministro del Interior Álvaro Elizalde y el embajador José Antonio Viera Gallo, en la cual intercambiaron información acerca de los hechos de público conocimiento. En ese marco, se repasó el estado de situación tanto de los ciudadanos chilenos que resultaron heridos, como de quienes fueron detenidos producto de los incidentes ocurridos durante el partido de la Copa Sudamericana entre el Club Atlético Independiente y el Club Universidad de Chile en el Estadio Libertadores de América.

Se conformó un grupo de seguimiento para agilizar el intercambio de información en torno a la evolución en el estado de salud de las personas que continúan internadas y fueron atendidas por el sistema público de salud de la Provincia de Buenos Aires; así como también de la situación procesal de quienes permanecen detenidos. La investigación sobre los hechos ocurridos seguirá su curso en sede judicial.

Ambos gobiernos condenan cualquier tipo de violencia en espectáculos deportivos y se comprometen a establecer mecanismos de cooperación en materia de justicia y seguridad.

Estuvieron presentes los ministros de Gobierno, Carlos Bianco; de Seguridad, Javier Alonso; y de Salud, Nicolás Kreplak; y los funcionarios del ministerio de seguridad Darío Ruiz y Néstor Nazabal.