22 de agosto de 2025

Redacción 58 minutos atrás

FARMACIA DE TURNO EN ROQUE PÉREZ DEL VIERNES 22: FARMACIA ROQUE PÉREZ, UBICADA EN CALLE 9 DE JULIO 1280.-

 

Kicillof se reunió con el ministro del Interior de Chile Álvaro Elizalde, por los sucesos en la cancha de Independiente

3 minutos atrás Redacción

Nuevo aumento para los senadores: la dieta llegará a 10,2 millones de pesos en noviembre

2 horas atrás Redacción

Fentanilo contaminado: se pospuso para hoy la declaración indagatoria de Ariel García Furfaro

3 horas atrás Redacción