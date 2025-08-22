ARBA: La Provincia lanza un ambicioso paquete de alivio fiscal para empresas y Pymes

Haz clic para compartir en Pocket (Se abre en una ventana nueva)

La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) presentó un conjunto de medidas innovadoras para aliviar la carga tributaria y simplificar trámites a empresas, pymes y micropymes, en un esfuerzo por fortalecer el sector productivo frente a un contexto económico complejo.

Estas iniciativas buscan garantizar mayor liquidez, agilidad y transparencia, preservando el capital de trabajo de los contribuyentes.

Nuevo régimen RIESGO 0 – SAF 0

Pensado para empresas, pymes y micropymes, permite a las y los contribuyentes que cumplan con las condiciones establecidas en este nuevo régimen evitar la acumulación de Saldos a Favor (SAF), mediante un ajuste de las alícuotas para que las retenciones y percepciones no excedan el impuesto a pagar por cada empresa.

En los casos en que igualmente se genere un SAF, se aplicará de oficio una reducción automática de alícuotas, aseguraron desde el organismo que conduce Cristian Girard.

Suspensión de medidas cautelares

Hasta fin de año no se practicarán embargos en cuentas bancarias por deudas impositivas. Las deudas se van a seguir reclamando, pero sin afectar el capital de trabajo que las empresas necesitan para funcionar día a día.

Mejora del sistema de devolución de SAF exprés

El monto máximo para acceder al trámite automático se eleva de $1 millón a $3,5 millones, lo que representa un incremento del 250%.

La medida abarca a los impuestos sobre los Ingresos Brutos, Inmobiliario y Automotores, y se devuelven en un plazo de hasta 72 horas hábiles, que se en la cuenta bancaria declarada por CBU.

Gentileza de Revista La Tecla. Latecla.info

