Intendente quiere comprar el Palacio Municipal

El intendente de José C. Paz, el peronista Mario Ishii, encabezó una reunión institucional en la que se dio inicio a la propuesta de compra del edificio donde funciona actualmente el Palacio Municipal.

En el encuentro participaron autoridades de la Iglesia Evangélica Luterana Unida de Argentina y Uruguay (IELU), entre ellas la Presidenta Rvda. Mariela Alejandra Pereyra y el Gerente General, Juan de Dios Miranda, mientras que el Secretario de Economía y Hacienda comunal, Humberto Fernández, se sumó al cónclave.

El inmueble, ubicado en Av. Gaspar Campos 6151, fue construido originalmente por la comunidad luterana y desde el año 2000 es alquilado por la municipalidad, funcionando en calidad de contrato, lo que convierte este paso en un hecho de gran valor histórico.

Durante la reunión se dialogó sobre las condiciones iniciales y se presentaron documentos para avanzar en la compra definitiva del inmueble, con lo que el municipio pasará a ser propietario definitivo del histórico inmueble.

Desde el distrito del Conurbano señalaron que “este paso permitirá no solo la regularización patrimonial de la casa de gobierno, sino también proyectar mejoras y obras a futuro en un espacio que pertenecerá en forma permanente a la comunidad paceña”.

Gentileza de Revista La Tecla. Latecla.info

